Watson Data Platform van IBM moet besturingssysteem voor data science worden

IBM wil zijn Watson Data Platform uit laten groeien tot een besturingssysteem voor data science. Dat schrijft ZDNet op basis van een interview met Derek Schoettle, general manager voor IBM Watson Data Platform. De overgang naar een besturingssysteem moet de komende maanden gebeuren, terwijl IBM verschillende functies en onderdelen samenbrengt en ze combineert in een op cloud-gebaseerde omgeving. Data moeten zo eenvoudiger verwerkt kunnen worden.

Momenteel is Watson Data Platform nog een verzameling diensten voor het voorbereiden, opslaan en analyseren van data. Vervolgens kan de gebruiker er applicaties boven op bouwen. Door de verschillende onderdelen die afkomstig zijn uit IBM’s Bluemix kunnen verschillende partijen uit de data science zakelijke problemen oplossen.

In oktober en november is IBM waarschijnlijk klaar met het ontwikkelen van Watson Data Platform tot een besturingssysteem. Schoettle geeft aan momenteel ongeveer op 85 procent tot 90 procent te zijn met de productie. Volgens de topman zal het bedrijf dat ondernemingen het best helpt bij het gebruiken van een primaire bron, namelijk data, het volgende decennium veroveren.

Visie Schoettle

IBM wil van Watson Data Platform een dynamische catalogus maken die vormgegeven en gedeeld kan worden met alle teams en functies. Schoettle geeft aan dat er goed gereageerd wordt op het idee van Watson als een besturingssysteem dat als een clouddienst gebruikt kan worden. Volgens de topman is een besturingssysteem een beter alternatief om zelf taken uit te kunnen voeren.

Daarnaast zal IBM waarschijnlijk een grote rol spelen in kunstmatige intelligentie (AI). Schoettle is namelijk van mening dat AI een veelgebruikt besturingssysteem nodig heeft. Hoe de topman dat precies wilt realiseren, wordt niet helemaal duidelijk. Eerder deze maand kondigden IBM en MIT nog een samenwerking aan op het gebied van AI, waarmee de focus op AI al duidelijk werd.

Het prijskaartje voor het besturingssysteem voor data science is nog niet bekend. Doorgaans kan er binnen een clouddienst gekozen worden voor het aanschaffen van functies en specifieke diensten. Wellicht dat IBM ook pakketten aan kan bieden, zodat het een stuk interessanter wordt.