Update Gmail verandert adressen en telefoonnumers in slimme hyperlinks

Apps & Software

De volgende keer als je een mailtje verstuurt via Gmail, of er eentje leest, zal er iets nieuws te zien zijn. Google introduceert namelijk een slimme nieuwe update waarbij bepaalde informatie omgezet wordt in hyperlinks. Die zouden flink wat tijd moeten besparen.

Gebruikers van Gmail wisselen vaak informatie uit, waaronder adressen en telefoonnummers, om zo bijvoorbeeld evenementen te plannen. Volgens Google gaat er kostbare tijd verloren bij het kopiëren en plakken van deze informatie in andere apps en websites en die tijd wilde de technologiereus terug geven.

Om die reden zullen Gmail en Inbox by Gmail op Android, iOS en de webversie, voortaan tekst naar interactieve hyperlinks omzetten, als er telefoonnummers, adressen en e-mailadressen gevonden worden in e-mails.

Hoe het werkt

Afhankelijk van wat voor informatie er weergegeven wordt, zal de hyperlink een bepaalde handeling uitvoeren. Als er bijvoorbeeld op een adres geklikt wordt, brengt de link de gebruiker naar Google Maps. Door op een e-mailadres te klikken, wordt er het standaard e-mailprogramma geopend op een apparaat en als iemand op mobiele telefoon op een telefoonnummer klikt, wordt de belapp geopend.

De functie werkt al voor veel gebruikers, maar Google meldt dat het één tot drie dagen duurt voordat iedereen er gebruik van kan maken.