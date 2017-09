Overheid gaat geld vragen voor gebruik DigiD en MijnOverheid

Business

DigiD en MijnOverheid gaan de kosten aan gebruikers doorberekenen. Iedereen die een pensioen opbouwt of krijgt, zal kosten maken. Vanaf 1 januari 2018 zullen pensioenfondsen zo’n twee miljoen euro per jaar moeten betalen voor het gebruik van de digitale diensten. Die kosten worden straks doorberekend aan de individuele gebruiker.

Dat meldt de Volkskrant vandaag. Tot nu toe zijn de kosten van DigiD en de berichtenbox van MijnOverheid gedekt door de Nederlandse overheid, maar het kabinet besloot dat de rekening voortaan bij de gebruiker moet liggen. Niet voor de individuele gebruiker, maar wel voor instanties die er gebruik van maken. Denk daarbij aan de gemeenten, de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars en de pensioenfondsen.

Kosten per inlog

In een brandbrief die de Pensioenfederatie gestuurd heeft aan ‘Digicommissaris’ Bas Eenhoorn valt te lezen dat pensioenfondsen straks 14 cent moeten betalen voor iedere succesvolle inlog op DigiD. Dat zou in totaal zo’n zes ton per jaar gaan kosten. Maar de kosten worden hoger door de rekening van 57 cent per verstuurd bericht. Dat zou in totaal 1,5 miljoen euro kosten, waarmee het totaal dus boven de twee miljoen euro uitkomt.

Voor pensioenfondsen is dat extra vervelend omdat ze geen keuze hebben wat betreft de kosten. Overheidsbedrijf Logius voorziet op dit moment in de digitale communicatie en beheert het systeem achter DigiD en MijnOverheid. Dat contract wordt in oktober opgezegd en dan moeten pensioenfondsen kiezen: zelf een systeem opzetten, of tekenen voor de door de overheid gestelde voorwaardes. Het opzetten van een eigen systeem zou veel te lang kosten en dus is er eigenlijk maar een keuze voor de fondsen en dat is het bedrag betalen dat de overheid gaat vragen.

Bezwaarlijke ontwikkeling

Het is volgens de fondsen een bezwaarlijke ontwikkeling, omdat de kosten uiteindelijk terecht zullen komen bij de gebruiker. Individuele klanten worden zo dus gekort op hun pensioen, terwijl het gebruik van DigiD en MijnOverheid praktisch verplicht is ondertussen. Maar het probleem ligt nog breder, doordat ook de gemeentes en andere instanties straks moeten betalen.

Zo denken de gemeentes dat ze bijna 20 miljoen euro per jaar kwijt te zullen zijn voor het gebruik van de diensten. Dat is een vervelende ontwikkeling voor de gemeentes, die voorlopig rustiger aan zullen doen met de implementatie van de digitale communicatiestandaarden.