Gemeente Den Haag organiseert hackwedstrijd

Security

De gemeente Den Haag organiseert op 29 september het evenement ‘de Bug Bounty Challenge Den Haag’. Ethisch hackers zijn aanstaande vrijdag welkom om in het Atrium van het stadhuis kwetsbaarheden in de ICT-omgeving van de gemeente te vinden. De meeste creatieve, intelligente of verrassende hack gaat ervandoor met wat Den Haag zelf een mooie geldprijs noemt.

In de aankondiging geeft de gemeente aan dat het evenement plaatsvindt om de proef op de som te nemen en te onderzoeken of er nog onbekende kwetsbaarheden te vinden zijn. Naar eigen zeggen staat cyberveiligheid al hoog in het vaandel, waardoor alle systemen 24 uur per dag actief gemonitord worden op kwetsbaarheden. De gemeente twijfelt dan ook niet aan de veiligheid van zijn ICT-systemen.

Toch erkent ook Den Haag dat honderd procent veiligheid in de digitale wereld niet bestaat. Organisaties kunnen immers voortdurend te maken krijgen met hackpogingen. Om zijn eigen systeem te testen, roept de gemeente daarom ethisch hackers op. De Bug Bounty Challange Den Haag is ook een soort van afsluiting van de Cyber Security Week, aangezien vrijdag de laatste dag is. Deze week staat in het teken van de digitale veiligheid van burgers, het bedrijfsleven en overheidsorganisaties.

Deelnemen

Het reglement en de doelen zullen bij de start van de hackathon op vrijdagochtend (09.00 uur) bekendgemaakt worden. Als er voor die tijd nog kwetsbaarheden gevonden worden, roept de gemeente hackers op om ze zo snel mogelijk te melden. Daarvoor kunnen personen terecht bij de Informatie Beveiligingsdienst.

Eén van de deelnemers is de bekende ethisch hacker Victor Gevers. Den Haag hoopt dat er nog meer zijn voorbeeld zullen volgen door zich aan te melden op de website van Cybersprint. Dit bedrijf is mede-organisator van de hackathon en helpt bijvoorbeeld gemeente en financiële instellingen door realtime cyberrisico’s te detecteren op alle kanalen.

Indien er een kwetsbaarheid in het systeem van de gemeente gevonden wordt, dan zullen ICT-specialisten met reparatie direct overgaan tot actie. Zo wil Den Haag aan de hoogst mogelijke veiligheidseisen blijven voldoen.