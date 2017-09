Sensoren in hoorn van bedreigde zwarte neushoorns beschermen tegen stropers

Services

Het is de organisaties The Internet of Life en Stichting ShadowView gelukt om sensoren direct in de hoorns van de ernstig bedreigde zwarte neushoorns te plaatsen. Met deze sensoren kunnen park rangers de locatie en activiteiten van de dieren nauwkeurig monitoren en de dieren tegen stropers beschermen.

ShadowView kondigt deze prestatie aan in een persbericht. Daarin laat de stichting weten dat de operatie plaatsvond in Tanzania en deel uitmaakt van de LoRaWAB Internet of Things Smart Parks oplossing die in diverse Afrikaanse nationale parken opgezet is. Techbedrijven Semtech en Kerlink ondersteunden de actie.

De sensoren bieden een andere beschermingsmethode dan traditionele neushoorn-trackers. Bij de veel voorkomende trackers wordt er tweemaal per dag een update verstuurd met behulp van GPS, maar met de nieuwe sensoren zijn meerdere updates per uur mogelijk. Gedetailleerde data worden voortdurend geüpdatet op een digitale kaart in de control room van het nationale park.

Het voornaamste doel van de partijen is het versterken van het netwerk zodat alle zwarte neushoorns in het gebied met de Smart Park-oplossing kunnen worden beschermd. Volgens de projectleider is de technologie nodig omdat stropers ervoor hebben gezorgd dat er op dit moment minder dan vijfduizend zwarte neushoorns in het wild leven, met nog maar duizend dieren van het oostelijke subtype.

Verdere doelen

Om voor meer bescherming te zorgen kent Smart Parks ook andere toepassingen. Het parkmanagement gebruikt bijvoorbeeld sensoren voor het monitoren van het openen en sluiten van hekken. Ook zijn trackers op voertuigen, toeristen en personeel te plaatsen om hen te volgen in risicogebieden. Deze sensoren werken op zonne-energie zodat ze jaren mee kunnen gaan.

ShadowView en The Internet of Life zullen steun van het Wereld Natuur Fonds krijgen om het project in Tanzania verder uit te breiden. Daaruit spreekt vertrouwen dat de technologie voldoende mogelijkheden biedt voor verdere bescherming.