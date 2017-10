China keurt overname Samsung’s printerdivisie door HP goed

Business

China heeft HP Inc. donderdag toestemming gegeven om de printerdivisie van Samsung Electronics voor 1,1 miljard dollar over te nemen. Omgerekend komt dat neer op meer dan 940 miljoen euro. Het land legt daarbij wel een aantal beperkingen op, omdat het vreest voor dominantie van het Amerikaanse bedrijf op de laserprintermarkt.

De deal stamt alweer uit september 2016. Destijds was te lezen dat HP met de overname zijn eigen positie in de printermarkt wil verstevigen. Het bedrijf hoopt door te focussen op multifunctionele printers en meer te richten op mobiele- en cloud-printtechnologieën de markt van 55 miljard dollar enigszins te ontwrichten. Toentertijd was HP’s ambitie om de overname binnen twaalf maanden definitief af te ronden.

Voorwaarden

In een statement van het Ministerie van Handel, waarover Reuters schrijft, valt te lezen dat de verkoop van A4-formaat laserprinters door HP in China onder “eerlijke en redelijke” voorwaarden moet gebeuren. Daarnaast moet het bedrijf iedere zes maanden zijn prijzen en gerelateerde data rapporteren aan het ministerie. HP mag in China tevens geen aandelen kopen van A4-printerfabrikanten, zelfs als het gaat om een minderheidsbelang.

Anderzijds mogen printers niet aangepast worden op een manier waarbij compatibiliteit met derde partijen beperkt wordt. Ook mag HP in advertenties niet beweren dat zijn printers niet compatibel zijn met andere partijen. Een woordvoerster van HP laat in een e-mail aan Reuters weten dat ondanks de beperkingen de overname in het vierde kwartaal afgerond wordt. Ze wilde niet in gaan op de restricties.

Intellectueel eigendom

Door de deal krijgt HP een portfolio met meer dan 6500 printing patenten erbij. Ook verwelkomt het bedrijf 1300 onderzoekers en engineers die zich specialiseren in laserprintertechnologie, imaging electronics en printerbenodigdheden. Hoewel HP dus niet volledige zijn gang kan gaan in China, is de toestemming mede door die extra’s van belang om de positie in het land te verstevigen.