Deze week meldde Reuters dat de Amerikaanse chipmaker Broadcom “voorwaardelijke” goedkeuring van de EU gaat krijgen voor de voorgenomen overname van cloud computing-bedrijf VMware ter waarde van 61 miljard dollar (57 miljard euro).

Het besluit, dat al sinds maart in behandeling is, heeft de aandelen van Broadcom met bijna 5 procent doen stijgen, aldus het rapport.

De goedkeuring door de Europese Commissie is afhankelijk van Broadcom’s vermogen om aan te tonen dat de concurrentieproblemen worden aangepakt. Broadcom moet met name laten zien dat interoperabiliteit met rivalen na de overname mogelijk is.

Oplossingen gezocht voor concurrentieproblemen

Een van deze maatregelen heeft betrekking op Fibre Channel Host-Bus Adapters (FC HBA’s) en is gericht op rivaal Marvell Technology, zo vertelden bronnen aan Reuters.

FC HBA’s zijn opslagadapters die servers verbinden met opslag die zich buiten de server bevindt op een storage-area netwerk met behulp van het Fibre Channel protocol, meestal via een switch. Broadcom is een toonaangevende leverancier van FC HBA’s.

Marvell Technology heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar, aldus Reuters.

Broadcom wordt wereldwijd geconfronteerd met antitrustproblemen

Broadcom wordt ook kritisch gevolgd in het Verenigd Koninkrijk, waar de Competition and Markets Authority (CMA) van plan is volgende maand haar voorlopige bevindingen over de deal bekend te maken, samen met mogelijke corrigerende maatregelen indien nodig.

Bedrijven zijn in april meer op hun hoede geraakt voor de CMA, nadat de Britse toezichthouder de Activision Blizzard-deal van Microsoft blokkeerde, hoewel de EU deze had goedgekeurd.

De Amerikaanse Federal Trade Commission onderzoekt ook de overname van VMware door Broadcom.

Broadcom levert chips die in datacenters worden gebruikt voor netwerken en gespecialiseerde chips die het werk van AI versnellen. Het bedrijf kondigde de VMware-deal vorig jaar aan en zei dat het wilde diversifiëren naar bedrijfssoftware. Volgens Reuters begon Broadcom’s overstap naar software nadat haar poging om mobiele chipgigant Qualcomm over te nemen “in 2018 werd geblokkeerd door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump op grond van nationale veiligheidsoverwegingen”.

Zowel de antitrustwaakhond van de EU, die voor 17 juli een besluit moet nemen over de deal, als Broadcom weigerden ook commentaar te geven.