WD komt met industriële en automotive SD-kaarten die extreme temperaturen weerstaan

Hardware

Western Digital werkt aan een nieuwe lijn SanDisk geheugenkaarten die onder extreme weersomstandigheden moeten kunnen werken. Het gaat om een automotive SD voor voertuigen zoals auto’s en drones en drie industriële kaarten voor de wat algemene industriële toepassingen.

Twee van de drie industriële SD-kaarten dragen de naam Industrial SD en Industrial microSD en kunnen temperaturen tussen -25 graden Celsius en 85 graden Celsius weerstaan. De twee andere kaarten, bekend onder de namen Automotive SD en Industrial XI, kunnen meegaan in temperaturen tussen de -40 graden Celsius en 85 graden Celsius.

Specificaties

AnandTech plaatste de SD-kaarten in een tabel om ze met elkaar te vergelijken. Daarin valt op dat alle vier de SD’s een leessnelheid van maximaal 80 MB/s kunnen halen, terwijl de schrijfsnelheid uitkomt op 50 MB/s. De minimum sequentieschrijfsnelheid komt uit op 10 MB/s. Sommige modellen kunnen tot 192 TBW aan, al noemt de WD niet om welke uitvoeringen het gaat. Het is aannemelijk dat het hier gaat om de 64 GB en/of 128 GB versies.

Qua opslagcapaciteit valt er bij de Automotive SD te kiezen uit 8 GB, 16 GB, 32 GB en 64 GB. De Industrial SD en Industrial XI SD bieden 8 – 64 GB opslag, terwijl de Industrial microSD voor 8 – 128 GB gaat. Alle modellen beschikken over de Host Lock-beveiliging, wat betekent dat gebruikers een wachtwoord kunnen instellen voor de kaarten en ze niet gelezen kunnen worden op non-native hosts.

Ook de Power Protection-functionaliteit moet voor bescherming zorgen. Hiermee wordt voorkomen dat gegevens tijdens het schrijven beschadigen als de stroomvoorziening onstabiel is of onverwachts uitvalt. Deze protectie is overigens te vinden in meerdere industriële en enterprise SSD’s. De Read Refresh-feature managet op zijn beurt verschillende situaties en ververst data om gegevensintegriteit en nauwkeurige prestaties te waarborgen.

Beschikbaarheid

Er zijn inmiddels proefmodellen van de Industrial SD, Industrial microSD en Automotive SD naar fabrikanten over de hele wereld uitgestuurd. De andere kaart zal later deze maand verstuurd worden. Overigens zijn deze kaarten niet het enige waarmee WD deze week in het nieuws is. Zo schreven we op woensdag al over de 14TB HDD voor enterprise.