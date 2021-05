Western Digital en Percona verbeteren prestaties MySQL met factor drie

Tijdens haar eigen Flash Perspective Event heeft Western Digital zojuist een samenwerking met Percona aangekondigd. Deze bestaat uit de koppeling van de open-source MySQL database van Percona en de Zoned Storage-technologie van Western Digital. Deze moet onder de streep een significante prestatiewinst opleveren.

Het idee achter de samenwerking ligt tamelijk voor de hand. Organisaties gaan met steeds meer data applicaties werken die ook steeds hogere eisen stellen aan de storage waar ze gebruik van maken. Vandaar ook dat de meeste moderne databases steeds vaker op NVMe SSD’s draaien. Vooral als je als organisatie actief bent in zaken waarbij snelheid cruciaal is. Denk hierbij vooral aan diensten waarbij eindgebruikers geen vertraging moeten ervaren, zoals e-commerce.

Zoned Storage

Voor de samenwerking met Percona heeft Western Digital met name de Ultrastar DC ZN540 NVMe ZNS SSD op het oog. Deze SSD is onderdeel van wat Western Digital zelf het Zoned Storage-initiatief noemt. Zoned Storage is een efficiëntere manier van opslag adresseren en gebruiken. Het idee is dat de applicatie bepaalt waar de data komt te staan. Bij conventionele opslag bepaalt de disk dat.

Zoned Storage heeft volgens Western Digital meerdere voordelen. Allereerst hoeft er vrijwel geen overprovisioning gedaan te worden. Dat houdt in dat een significant groter gedeelte van de capaciteit beschikbaar is. Daarnaast hoeft er ook minder opgeruimd te worden (garbage collection), dus reageert de controller sneller. De disk zal ook langer meegaan, omdat data niet continu opnieuw weggeschreven hoeft te worden. Tot slot stelt Zoned Storage volgens Western Digital beduidend lagere DRAM-eisen, dus kan de prijs omlaag.

Betere prestaties

De combinatie van Percona MySQL Server en Western Digital Zoned Storage in de vorm van de Ultrastar DC ZN540 NVMe ZNS SSD levert volgens Western Digital stevige prestatiewinsten op. Zo heeft Western Digital tijdens eigen tests een toename van 3 maal het aantal transacties per seconde gemeten. Dit vergeleken met een conventionele SSD met een identieke workload. De transacties hebben logischerwijs een lagere latency, wat ervoor zorgt dat de clouddienst die je als organisatie aanbiedt, responsiever is. Verder levert de Zoned Storage SSD ook een 25 procent hogere dichtheid en kan hij 3,5 keer per dag volledig beschreven worden zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Percona zelf zal overigens de nodige support leveren. Denk hierbij aan het tunen van de prestaties en consultancy met betrekking tot het optimaal inzetten van Percona MySQL Server in combinatie met de schijven van Western Digital. De belofte van beide partijen is dat er vierentwintig uur per dag support beschikbaar is.

De combinatie van Percona MySQL en Western Digital ZNS SSD’s zal in de tweede helft van dit jaar beschikbaar komen.