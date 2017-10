Qualcomm biedt concessies voor overname NXP

Business

In oktober 2016 hoorden we dat chipfabrikant Qualcomm van plan was om de Nederlandse chipfabrikant NXP over te nemen. Het bood daar 43 miljard euro voor, maar op dit moment onderzoekt de Europese Commissie nog of dat wel kan. In een poging dat proces te vereenvoudigen (en de EC tot een positieve beslissing te laten komen), biedt Qualcomm nu enkele concessies.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. “Qualcomm, dat chips levert aan Android-fabrikanten en Apple, heeft op 5 oktober een voorstel ingediend, blijkt maandag uit een melding op de site van de Europese Commissie, zonder verdere details.” Kortom: welke concessies dan geboden zijn is niet bekend.

Zorgen over de overname

De Europese Commissie maakte afgelopen juni bekend dat het onderzoek doet naar de overname. De reden is eenvoudig. Het Nederlandse NXP maakt vooral halfgeleiders voor het Internet of Things en de auto-industrie. Qualcomm maakt chips voor mobiele telefoons, en wil zijn marktpositie middels deze overname versterken.

Maar er zijn zorgen over de eventuele overname. Dat komt omdat Qualcomm met de overname de concurrentie zou kunnen benadelen. Het gecombineerde bedrijf zou immers zo groot kunnen zijn, dat het voordelen biedt aan klanten, die dan rivalen compleet wegdrukken. Dat wil de Commissie niet en in een poging de overname er makkelijker doorheen te krijgen, biedt Qualcomm dus bepaalde concessies.

Presentatie onderzoeksresultaten

De Europese Commissie had al veel eerder de onderzoeksresultaten willen presenteren. Het onderzoek verloopt tot dusverre echter moeilijk, omdat Qualcomm extra informatie moest leveren, of wilde reageren op bepaalde conclusies. Wanneer het onderzoek precies afgerond zal worden en de resultaten gepresenteerd, is dus nog niet bekend.