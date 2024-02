Qualcomm introduceert tijdens MWC 2024 in Barcelona een reeks van nieuwe door AI ondersteunde devices en oplossingen. Hiermee is volgens de chipfabrikant het commercieel benutten van on-device AI echt begonnen.

Qualcomm brengt via chipsets AI naar mobiele apparaten, zodat eindgebruikers deze technologie on-device kunnen gebruiken. Doorgaans is dat efficiënter dan cloudgebaseerde AI. Tijdens MWC 2024 presenteert Qualcomm daarom een reeks van toepassingen die hierop gericht zijn.

Qualcomm AI Hub

Een belangrijke aankondiging van Qualcomm is de introductie van de Qualcomm AI Hub. Dit is een centrale locatie voor ontwikkelaars om AI-applicaties te kunnen uitrollen naar apparaten op Qualcomm-hardware.

Deze Qualcomm AI Hub is een bibliotheek van geoptimaliseerde LLM’s waarvan bekend is dat zij goed op de betreffende processors of platforms draaien. Ontwikkelaars kunnen hieruit een efficiënte LLM kiezen voor beelden voor segmentatie of gezichtsherkenning. Daarnaast kunnen zij verschillende andere voorkeuren kiezen, zoals TensorFlow en het juiste Snapdragon-platform en het specifieke apparaat waarvoor zij hun AI-applicaties willen ontwikkelen.

Ontwikkelaars kunnen binnen de Qualcomm AI Hub kiezen uit 75 verschillende AI-modellen. Uiteindelijk moet dit platform hen helpen om ervoor te zorgen dat inferencing tot vier keer sneller wordt uitgevoerd.

Ondersteunde devices

Qualcomm maakt ook bekend welke apparaten kunnen gaan profiteren van deze on-device-features. Met behulp van AI kan de NPU, GPU of CPU in de Qualcomm-chipset het beste worden benut. Bijvoorbeeld kunnen AI-assistenten helpen bij het verbeteren van applicatieprestaties, zoals het intelligent verbeteren van de benodigde prestaties voor audio- of videoconferencing.

Ondersteunde smartphones zijn onder meer de Honor Magic6 Pro-, de Oppo X7-Ultra en de Xiaomi 14 Pro high-end smartphones.

Deze door het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform ondersteunde smartphones krijgen straks diverse AI-features, geeft Qualcomm aan. Voorbeelden hiervan zijn AI-gegenereerde image expansion voor de Xiaomi 14 Pro, door AI ondersteunde video- en kalendercreatie voor de Honor Magic6 Pro en een image object eraser voor de Oppo-smartphone.

Ook gaat Qualcomm zich met zijn AI-geoptimaliseerde chipsets richten op de Windows AI-pc-markt. Tijdens het event toonde het bedrijf een opstelling met een Windows-pc die voor het eerst een LLM met meer dan 7 miljard parameters draait. Dit model kan bijvoorbeeld tekst- en audio-input accepteren, zoals muziek of verkeersgeluid, en op basis daarvan zogenoemde ‘multi-turn’ conversaties over de audio uitvoeren.

Modem- en WiFi-chipsets

Verder introduceert Qualcomm ook een reeks van nieuwe met AI verrijkte (5G) modem- en WiFi-chipsets. Het Snapdragon X80 5G Modem-RF System biedt onder meer een vernieuwde 5G AI-processor voor het verbeteren van de draadloze en energiefunctionaliteit. Ook beschikt deze chipset als eerste over volledig geïntegreerde NB-NTN-ondersteuning voor connectiviteit met satellietnetwerken. Ook bechikt deze Qualcomm-chipset nog over het eerste AI-gebaseerde multi-antennebeheersysteem. Dit moet gigabit 5G-verbindingen opleveren en het beste uit deze mobiele technologie halen.

In dit kader biedt de chipmaker nu ook het Qualcomm FastConnect 7900 mobiele AI-chip. Deze processor moet volgens Qualcomm AI-prestaties leveren en WiFi 7-, Bluetooth- en Ultra Wideband op een enkele processor met elkaar integreren. Dit moet betere prestaties voor onder meer speciale use cases en omgevingen, een betere energieconsumptie, netwerklatency en -throughput genereren.

Ten slotte introduceerde Qualcomm ook speciale AI-features voor automotive- en IoT-platforms.

