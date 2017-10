Android-projector Sony Xperia Touch eindelijk te koop

Consumer

Eind februari onthulde Sony een interessant nieuw product: de Xperia Touch. De Android-projector die elk oppervlak in principe in een scherm kan veranderen, is nu ook echt te koop. De mogelijkheden met het apparaat zijn uitgebreid: je kan er niet alleen mee werken, maar ook spelletjes mee spelen en films mee kijken.

De Xperia Touch projecteert standaard een 23-inch multi-touch Android-interface op muren, tafels, vloeren en andere objecten. Indien gewenst kan het ‘scherm’ ook nog veel groter gemaakt worden: tot wel 80-inch. Daarmee zou je dus een film of game op een flinke muur kunnen projecteren.

De Xperia Touch kan werken met allerhande soorten Android-apps. Hij kan bijvoorbeeld Skype projecten, maar ook een kalender, of games voor de kinderen. Verder is het ook mogelijk om andere apps te draaien, bijvoorbeeld een piano, of een reguliere interface. Zodoende is het dus een apparaat dat zowel voor werk als plezier gebruikt kan worden.

Specificaties

Het apparaat draait op Android Nougat en heeft een Qualcomm Snapdragon 650 processor. Die beschikt over 3 gigabyte aan werkgeheugen en 32 GB aan opslaggeheugen. Het apparaat heeft trouwens wel een redelijk beperkte resolutie: die bedraagt 1366 bij 768 pixels. Verder is er een helderheid van 100 lumen en een mooie contrastratio van 4000:1.

De Sony Xperia Touch heeft een 60fps-camera en een infraroodsensor. Die sensor wordt nog aangevuld met Bluetooth 4.2, 802.11 a/b/g/n/ac wifi, GPS, NFC, een gyroscoop en een versnellingsmeter. Voor al dat hardwaregeweld krijg je een klein doosje, van 14,3 bij 13,4 bij 6,9 centimeter. Dat kost zo’n 1.500 euro.