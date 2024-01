Microsoft heeft eindelijk Microsoft Teams aangepast voor de Android Auto-versie die in auto’s wordt gebruikt. Gebruikers kunnen binnenkort via deze applicatie deelnemen aan Teams-vergaderingen of bellen terwijl ze onderweg zijn.

Vanaf februari dit jaar kunnen Teams-gebruikers vergaderingen en gesprekken voeren via het Google Android Auto-platform. Uiteraard geldt dit alleen als hun auto’s zijn uitgerust met deze versie van het mobiele besturingssysteem.

Wat betreft functionaliteit kunnen gebruikers naast deelname aan vergaderingen en gesprekken ook toegang krijgen tot agenda’s en direct bellen. Alle functionaliteiten zijn ontworpen voor gebruik met slechts enkele aanrakingen op het infotainmentscherm of via stemcommando’s. Dit laatste is bedoeld om handsfree rijden te bevorderen.

Android Auto in steeds meer auto’s

Deze functionaliteit zal wereldwijd beschikbaar zijn. Volgens Google is Android Auto momenteel al geïntegreerd in meer dan 200 miljoen auto’s wereldwijd. Bovendien installeren autofabrikanten steeds vaker het Google Android Auto-besturingssysteem voor hun infotainmentsystemen, in plaats van het ontwikkelen van hun eigen software.

