‘Cisco betaalt miljarden voor overname BroadSoft’

Business

Cisco Systems Inc, ’s werelds grootste fabrikant van netwerkapparatuur, staat op het punt om de Amerikaanse ontwikkelaar van telecommunicatiesoftware, BroadSoft Inc, over te nemen voor twee miljard dollar. Het wordt de tweede grote overname van Cisco dit jaar en laat zien dat het zijn strategie in rap tempo probeert te verleggen.

Persbureau Reuters meldt het bedrag op basis van anonieme bronnen bekend met de materie. De deal volgt nadat er in augustus voor het eerst berichten waren dat BroadSoft verkennende gesprekken voerde met verschillende partijen voor een eventuele overname. Voor Cisco is de overname van BroadSoft interessant omdat het zijn zaken wil verbreden.

Cisco heeft te maken met teruglopende verkopen van switches en routers en verlegt de afgelopen tijd zijn focus naar dienstverlening. Door BroadSoft over te nemen, verkrijgt het een betere positie in communicatiediensten. Naar het schijnt zou de overname vandaag nog bevestigd kunnen worden. Gisteren meldde Bloomberg News dat de deal rond is, dus lijkt het wachten op het moment dat die bevestiging er is.

BroadSoft en Cisco

BroadSoft is een bedrijf dat software en diensten levert die verschillende communicatievormen mogelijk maken. Het bedrijf verkocht zijn producten tot nu toe aan grote bedrijven als Verizon en AT&T, die de software vervolgens aan hun klanten leverden. Recentelijk besloot BroadSoft echter de producten ook direct aan klanten te verkopen, maar dat zou voor een verzuring van zijn relatie met de grote klanten gezorgd hebben.

Voor Cisco is BroadSoft interessant omdat het zijn aandacht verlegt naar diensten op gebieden als security, Internet of Things en cloudcomputing. Daarvoor nam het bedrijf in maart dit jaar al AppDynamics over voor een bedrag van 3,7 miljard dollar. AppDynamics had op moment van overname zo’n 2.000 betalende klanten voor zijn application management software.