Zanco tiny t1: kleinste telefoon ter wereld kent formaat van usb-stick

Er is een telefoon op Kickstarter geplaatst die zich kenmerkt door zijn zeer geringe omvang. Het gaat om de Zanco tiny t1 met een lengte van 46,7 millimeter en een gewicht van slechts 13 gram. Het formaat en het gewicht zijn vergelijkbaar met gebruikelijke usb-sticks.

De Zanco tiny t1 laat zijn gebruikers bellen en berichten versturen, terwijl er plaats is voor het opslaan van 300 telefoonnummers en 50 sms’jes. Ook de laatste 50 gebruikte nummers voor inkomende en uitgaande oproepen kunnen bewaard blijven. Het toestel maakt gebruik van het 2G-netwerk en belooft 180 minuten beltijd. In de standby-modus gaat de batterij (200mAh) drie dagen mee.

De andere afmetingen komen uit op 21 millimeter en 12 millimeter. Het scherm kent een afmeting van 12,5 millimeter. Het is overigens niet een telefoon die je gebruikt voor internetten en andere toepassingen. Waar de Zanco tiny t1 zich wel uitermate voor leent is oproepen tijdens noodtoestanden. In bijna iedere zak past de telefoon, waarmee het uitermate geschikt is voor reizigers die niet veel mee willen nemen.

Andere specificaties en beschikbaarheid

In het toestel gaat een nano-SIM-kaart, die op ieder moment verwisseld kan worden indien een ander netwerk gewenst is. Verder vinden we 32RAM en 32ROM qua flash, een OLED-scherm (resolutie van 64 x 32) en micro-USB-oplader. Het gehele toestel is zwart en in het toetsenbord zit wit licht verwerkt. Toch is het moeilijk denkbaar dat de kleine knopjes voor veel gebruiksgemak kunnen zorgen.

De Zanco tiny t1 blijkt echter wel gewild, aangezien het project het doel van ongeveer 28.000 euro al haalde. Er is nog wel de mogelijkheid om bij de early birds te horen, zodat je voor de goedkoopste prijs de telefoon aanschaft. Deze versie kost zo’n 34 euro en wordt naar verwachting in mei geleverd.