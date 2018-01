Google test mysterieus besturingssysteem Fuchsia OS op Pixelbook

Apps & Software

Google test al meer dan een jaar een nieuw besturingssysteem, genaamd Fuchsia. Aan dit open-source project kunnen ontwikkelaars meewerken, al is het voorlopig nog een mysterieus besturingssysteem. Inmiddels biedt Google ontwikkelaars de mogelijkheid om Fuchsia op de Pixelbook te draaien, zo meldt Chrome Unboxed.

Om het besturingssysteem te laden, zijn er twee machines nodig voor de hosting. Het gaat echter nog wel om een project waaraan nog veel gesleuteld moet worden. Toch kan het kiezen voor de Pixelbook als testomgeving een hint zijn. In het verleden ging men ervan uit dat Fuchsia voor wearables en Internet of Things-apparaten bedoeld is. Intern gebruikte Google al wel bijvoorbeeld Acre Switch Alpha 12 en Intel Next Unit of Computing (NUC) voor het testen van het besturingssysteem.

Fuchsia maakt gebruik van de door Google zelf ontwikkelde Zircon-microkernel, de kern van het besturingssysteem. Deze was voorheen ook wel bekend onder de naam Magenta. De kernel maakt Fuchsia anders dan Android en Chrome OS, die als basis Linux-kernels hebben. Het is echter niet bekend waarom Google een nieuw besturingssysteem maakt.

Tests

Doordat het testen uitbreidt naar meer Chromebooks, ontstaan er geruchten dat Fuchsia een opvolger is van het Andromeda-project dat nooit realiteit werd. Naar verluidt was dit een besturingssysteem dat Android en Chrome OS samenvoegt. Oorspronkelijk zou hier een speciale Pixel-laptop voor verschijnen, maar er kwam ondersteuning voor Android-apps op Chrome OS in plaats van een compleet nieuw besturingssysteem.

Uiteraard gaat het hier om speculatie. Er is nog niet heel veel bekend over wat Puchsia nou echt doet en waarvoor het gebruikt gaat worden. Toch betekent het uitbreiden van het experiment naar andere laptops dat Google het project steeds serieuzer neemt. Het testen van Fuchsia zal ongetwijfeld details opleveren.