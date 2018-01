LG onthult kleine en draagbare 4K-projector

Consumer

Tijdens de CES 2018 zal fabrikant LG net als alle andere grote bedrijven nieuwe producten onthullen. Zo toont het bedrijf tijdens de conferentie in Las Vegas zijn nieuwe projectors. Daaronder bevindt zich een interessante 4K-projector die zich behoorlijk van de concurrentie weet te onderscheiden.

Het gaat om een compact, rechtstaand apparaat dat als modelnummer HU80KA heeft meegekregen. De projector is ertoe in staat om en 150-inch scherm op je muur te projecteren en is ontworpen met draagbaarheid in het achterhoofd. LG stelt zelf dat het de projector bewust zo klein mogelijk heeft gehouden.

Klein maar fijn

Het nieuwe product van LG werd ontworpen met het idee dat er een kleine 4K-projector ontworpen moest worden die niet minder zou presteren dan de concurrentie. De projector is niet alleen de eerste UDH-projector van LG, maar ook de meest felle die Zuid-Koreaanse bedrijf het tot nu toe gemaakt heeft.

De HU80KA kan namelijk beelden projecteren met 2.500 lumen, waar de full-HD projectoren van LG tot 2.000 lumen komen. Resolutie is verder niet alles en dus heeft LG ook ondersteuning voor HDR-content ingebouwd. Op die manier kan het apparaat levendigere beelden projecteren.

Wat audio betreft is de HU80KA voorzien van twee 7W-speakers en kan het apparaat eenvoudig aangesloten worden op externe speakers of soundbars. Daarvoor beschik je over drie verbindingsmogelijkheden: optische output, HDMI en Bluetooth. Hoe duur het apparaat wordt, of vanaf wanneer deze beschikbaar is, weten we nog niet.