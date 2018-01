‘Verschuiving van traditionele IT-gegevensbeheer naar totaalbeheer via MSP’s’

Services

Opeenvolgende technologische innovaties als clouddiensten, virtualisatie en cryptovaluta zorgen ervoor dat er een verschuiving plaatsvindt van traditionele IT-dienstverlening naar totaalbeheer via Managed Service Providers (MSP’s). Dat claimt althans softwaredistributeur Portland.

Experts en thought leaders op het gebied van ICT waarschuwen al enkele jaren voor de komst van technische innovaties die grote invloed hebben op het bedrijfsleven en uitdagingen met zich mee brengen. Portland ziet dat we nu op het punt zijn beland waarop deze innovaties zorgen voor een verschuiving.

MSP Hype Cycle

De softwaredistributeur zal donderdag dan ook MSP Hype Cycle presenteren, een overzicht van het verloop van alle relevante opkomende technologieën waar MSP’s de komende vijf jaar mee te maken krijgen. Dit overzicht is opgesteld in samenwerking met Gartner en maakt grote hoeveelheden informatie inzichtelijk.

Door MSP Hype Cycle krijgen bedrijven te zien welke technologieën in opkomst zijn en welke kennis onmisbaar is over vijf jaar. Zo moeten MSP’s de kans krijgen zich voor te breiden op de toekomst, door kennis op te doen van technologieën voordat deze door het grote publiek wordt ontdekt en omarmt. MSP’s kunnen op die manier een optimale productselectie samenstellen om eindgebruikers de beste oplossingen te bieden en continuïteit te garanderen.

De onthulling van dit rapport vindt donderdag plaats tijdens de MSP Party. Het evenement zal MSP’s helpen efficiënter, productiever en winstgevender te werk te gaan. Het is de bedoeling dat MSP Party jaarlijks terugkeert, zodat MSP’s up-to-date blijven over de nieuwste technologieën, thema’s en trends die zij zullen moeten omarmen om mee te blijven spelen in de markt.

Eerder onderzoek

Het bedrijf krijgt bijval van Barracuda, dat eind vorig jaar na onderzoek concludeerde dat organisaties steeds vaker kiezen voor managed security services. De toenemende risico’s en potentiële schade laat bedrijven steeds vaker overwegen om samen te werken met een MSP. Belangrijkste reden is angst voor beveiligingsincidenten (45 procent), gevolgd door een concreet beveiligingsincident (33 procent).