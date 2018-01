Samsung Flip neemt het op tegen de Google Jamboard en Microsoft Surface Hub

Hardware

Het Zuid-Koreaanse bedrijf Samsung heeft vandaag een concurrent voor de Google Jamboard en Microsoft Surface Hub onthuld. Het gaat om een digital whiteboard dat een 55-inch scherm heeft en zowel horizontaal als verticaal gehouden kan worden. Precies daarmee onderscheidt het zich van de rest.

Het 55-inch aanraakscherm beschikt over een 4K-resolutie. Daarmee bedraag de resolutie dus 3.840 bij 2.160 pixels. Het apparaat heeft verder een verversingssnelheid van 60Hz en meerdere verbindingsmogelijkheden. Zo is er een HMI-aansluiting en een tweetal USB 2.0-ingangen. Dat zijn niet de enige manieren waarop je een apparaat aan de Flip kunt verbinden, als je een Samsung-telefoon met NFC-chip hebt, kan je die tegen de onderkant van het scherm houden, waarna er ook automatisch verbinding wordt gemaakt.

Papierloze toekomst

Wat Samsung betreft vormt de Flip de volgende stap in de richting van een papierloze toekomst. Het Zuid-Koreaanse bedrijf wil graag zien dat bedrijven helemaal overschakelen op dit soort schermen. De vraag is natuurlijk of kantoormedewerkers dat al willen, maar dit apparaat lijkt een stap in de goede richting.

De Flip is niet alleen op twee manieren te gebruiken, maar ook een apparaat dat veel goedkoper is dan de concurrentie. Waar de Google Jamboard zo’n 5.000 dollar kost, gaat de Surface Hub in zijn verschillende modellen voor prijzen tussen de 8.000 en 21.000 dollar over de toonbank. De Samsung-variant gaat 2.699 dollar kosten.

Afgezien van die lage prijs, draait het Samsung-apparaat op een door het bedrijf zelf ontwikkeld besturingssysteem op basis van Linux. De Flip zal in de loop van deze maand nog beschikbaar worden gemaakt.