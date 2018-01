Nieuwe mobiele opslagoplossingen van LaCie en SeaGate onthuld

Consumer

Ter gelegenheid van de CES is er een aantal nieuwe LaCie- en SeaGate-producten aangekondigd. Deze opslagoplossingen zijn ontworpen voor de uitdagingen waarmee consumenten en creatieve professionals geconfronteerd worden bij het on the go maken, verwerken en raadplegen van data. Het gaat onder meer om de LaCie DJI Copilot en de LaCie Rugged Secure USB-C.

De LaCie DJI Copilot is het tweede product dat voortkomt uit de strategische samenwerking met DJI. Het gaat om een toestel dat fotografen, videografen en dronepiloten kunnen gebruiken om de workflow op het terrein te optimaliseren en minder tijd te verliezen achter de computer.

Met de LaCie DJI Copilot is data van een camera of geheugenkaart over te zetten zonder computer of mobiel netwerk. Het geïntegreerde scherm biedt bevestiging van de status van het uploaden. Tijdens het overzetten kunnen nieuwe beelden gemaakt blijven worden. Via de Copilot Back-up On Set Solution-app zijn bestanden in volledige resolutie te bekijken, afspelen, beheren en ordenen.

De ingebouwde powerbank kan gebruikt worden om mobiele apparaten opnieuw op te laden. De opslagcapaciteit komt uit op 2 TB, wat neerkomt op 65 uur aan 4K 30fps videobeelden en meer dan 20.000 RAW-foto’s. Vanaf februari zal de LaCie DJI Copilot verkrijgbaar zijn voor 399,99 euro.

Andere producten

Anderzijds mogen we de LaCie Rugged Secure verwachten, een drive die beschikt over hardwareversleuteling dankzij Seagate Secure-technologie. Gebruikers kunnen de toegang tot hun data volledig controleren. Zodra de verbinding tussen de Rugged Secure en de computer verbroken wordt, zal de drive en de toegang tot de gegevens geblokkeerd worden. Een wachtwoord beschermt vervolgens de toegang.

Bovendien is de LaCie Rugged Secure gebouwd om bestand te zijn tegen extreme omstandigheden. De opslagcapaciteit komt uit op 2 TB. LaCie zal deze drive in februari beschikbaar maken voor 159,99 euro.

Seagate, het bedrijf waar LaCie onder valt, kondigde tijdens CES tevens de Fast SSD aan. Dit is een externe SSD die overdrachtssnelheden tot 540 MB/s realiseert. Er is USB-C-connectiviteit, terwijl back-uppen via de Toolkit-software mogelijk is. De SSD zal verkrijgbaar zijn in 250 GB, 500 GB en 1 TB. Het bedrijf heeft de releasedatum en prijs nog niet bekendgemaakt.