‘Dropbox dient aanvraag voor beursgang in’

Business

Dropbox heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang in de Verenigde Staten. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Volgens het persbureau zullen Goldman Sachs en JPMorgan Chase de beursgang begeleiden. Ook voert de opslagdienst nog gesprekken met anderen banken om eventueel een rol te vervullen in de beursgang.

Het zou de bedoeling zijn om in de eerste helft van het jaar de beursnotering te realiseren. Het bedrijf wordt gewaardeerd op 10 miljard dollar, wat omgerekend neerkomt op zo’n 826 miljoen euro. Dit bedrag stamt alweer uit een investeringsronde uit 2014. Dropbox wil nu dus niet meer gebruikmaken van investeringsrondes, maar geld ophalen met de beursgang.

In een interview van vorig jaar gaf CEO Drew Houston al eens aan dat de jaarlijkse omzet één miljard dollar bedraagt. Bovendien is Dropbox winstgevend indien er posten als belastingen en afschrijving van immateriële activa weggelaten worden. Deze resultaten komen voort uit twee jaar focus op het bedrijf en het uitbreiden van de producten voor bedrijven.

Het is niet precies bekend hoeveel een aandeel Dropbox zal kosten tijdens de beursgang. Bloomberg probeerde een reactie te krijgen van Dropbox, Goldman Sachs en JPMorgan, maar slaagde daar niet in. De bedrijven wilden namelijk niet reageren op de berichtgeving.

Geen publiek geheim

Het is al langere tijd bekend dat Dropbox van plan is om naar de beurs te gaan. Dit resulteerde eerder in het binnenhalen van verschillende prominente bestuurders. Zo zagen we dat HPE-CEO Meg Whitman toetreedt tot de raad van bestuur van Dropbox. In december volgde Don Blair, de voormalig chief financial officer (CFO) van Nike.

Vooral het toevoegen van Blair kan goed uitpakken voor Dropbox. De topman brengt meer dan drie decennia financiële- en management-expertise op globale schaal met zich mee. In de 16 jaar dat hij aan het roer zat bij Nike werd de omzet meer dan verdriedubbeld. Het is goed mogelijk dat Blair een grondige analyse op Dropbox loslaat.