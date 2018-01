Verenigde Staten wil ook Huawei en ZTE-apparatuur verbieden bij overheidsdiensten

Business

De Amerikanen maken zich al langer zorgen over de banden die Huawei en ZTE hebben met de Chinese overheid. Er wordt al jaren gesproken over mogelijke achterdeurtjes in producten van deze merken, waardoor de Chinese overheid mee zou kunnen kijken. Overtuigend bewijs is overigens nooit geleverd, maar dat weerhoudt Mike Conaway er niet van om een wetsvoorstel in te dienen waarbij alle telecomapparatuur van Huawei en ZTE wordt verboden binnen overheidsinstellingen.

In een verklaring laat Conaway weten; “Chinese commerciële technologie is de manier waarop de Chinese overheid probeert te spioneren op federale diensten in de Verenigde Staten. Door Huawei en ZTE toegang te geven tot de communicatie van de Amerikaanse overheid kan gezien worden als een uitnodiging om de Chinezen toegang te geven tot alle aspecten in ons leven”. Volgens hem hebben de Amerikaanse inlichtingen laten weten dat Huawei informatie heeft gedeeld met de Chinese overheid. Huawei is de afgelopen jaren flink aan het groeien in de Verenigde Staten en dat zorgt ongetwijfeld voor meer aandacht. Dit wetsvoorstel is in elk geval een tweede tegenvaller voor het bedrijf, vorige week zag het de samenwerking met AT&T in rook opgaan. AT&T zou het nieuwste vlaggenschip van Huawei, de Huawei Mate 10 Pro gaan verkopen, maar dat ging op het laatste moment niet door. Volgens The New York Times zou een brief vanuit de Amerikaanse overheid richting de FCC over mogelijke spionage in Huawei-toestellen daarvan de oorzaak zijn. AT&T trok zich op het laatste moment terug zonder duidelijke reden, maar alles wijst op politieke inmenging.

De schade die Huawei loopt door deze politieke inmenging is groot, niet eens zozeer de misgelopen omzet, maar ook de internationale imagoschade.

Zoals eerder vermeld, hard bewijs is er niet dat Huawei enige vorm van spionage faciliteert aan de Chinese overheid. Binnen de Amerikaanse overheid wordt er echter andersom naar gekeken, Huawei heeft ook geen overweldigend bewijs getoond dat het niet zo is. Hetzelfde gebeurde overigens afgelopen jaar met Kaspersky Labs, het Russische beveiligingsbedrijf mag niet langer aan Amerikaanse overheidsinstellingen leveren. Of de vrees terecht is voor Russische en Chinezen bedrijf is niet duidelijk, maar binnen de Amerikaanse overheid zijn een hoop mensen er bang voor. De vraag is wanneer ze zich realiseren dat alle Apple-producten ook in China worden geproduceerd.