Amerika wil ‘schoon netwerk’ zonder apps en tech uit China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo belooft in Amerika een ‘schoon netwerk’ aan te bieden. Daarmee bedoelt hij: vrij van Chinese applicaties en technologie.

De spanningen tussen Amerika en China lopen steeds hoger op. China heeft inmiddels steeds meer invloed op de techwereld, dankzij bijvoorbeeld de succesvolle smartphone- en netwerkleverancier Huawei, winkelplatform AliExpress en social medium TikTok. Amerika heeft het een tijd met lede ogen aangezien, maar komt in actie. Na eerst al handel tussen Amerikaanse bedrijven en Huawei te verbieden, wil het over anderhalve maand de toegang naar TikTok ontzeggen (tenzij het Amerikaanse Microsoft het koopt).

Apps uit China wegfilteren

Inmiddels worden er zelfs plannen gesmeed om elke vorm van technologie uit China volledig weg te filteren. Chinese apps moeten uit de Amerikaanse app stores worden verwijderd. De overheid meent dat apps als TikTok en WeChat grote dreigingen vormen voor de persoonlijke data van Amerikaanse burgers, zo schrijft CNBC. Het zouden zelfs manieren zijn voor de Chinese communistische partij om censuur toe te passen. Ook clouddiensten zouden hieraan ten prooi vallen, meent Pompeo.

Huawei hoeft er niet meer op te rekenen dat het populaire Amerikaanse sites en apps als die van Microsoft, Facebook of Google beschikbaar kan maken op de handsets. Niet vooraf geïnstalleerd én niet via een app. Pompeo wil de Chinezen op geen enkele manier toegang geven tot het Amerikaanse netwerk. Media schrijven al gekscherend over de Chinese Firewall in plaats van de Chinese muur.

Presidentsverkiezingen in Amerika

We zullen zien hoe deze situatie zich ontwikkelt, want de gemoederen tussen beide landen lopen hoog op. Tegelijkertijd zijn er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten op poten, dus dat zal ook zijn invloed hebben op het maken van beslissingen.

Tip: Om China’s werelddominantie te stoppen, moet Huawei kapot