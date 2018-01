‘Security professional verliest 40 uur per maand door inefficiënte systemen’

Business

Van de IT-beslissingsnemers denkt een meerderheid dat de gemiddelde cybersecurity professional tien uur per week verliest door ongeschikte software, oftewel 40 uur per maand. Dat concludeert LogRhythm na onderzoek. Over het algemeen blijkt dat inefficiënte processen en software een cruciale rol spelen bij het vertragen van het ontdekken en reageren op cyberbedreigingen.

Meer dan een derde zegt dat teams minstens drie uur per dag spenderen aan taken die door betere software afgehandeld kunnen worden. Van de respondenten vindt 88 procent dat insider threats een steeds groter wordend gevaar zijn voor de beveiliging van de organisatie. Volgens LogRhythm maakt de verspreiding en innovatie van business-enabling technologieën in combinatie met geavanceerde hackers het voor beveiligingsteams niet alleen moeilijk, maar ook onmogelijk om de eigen snelle detectie- en responsmogelijkheden op het gebied van bedreigingen even snel te ontwikkelen als tegenstanders.

Kunstmatige intelligentie

Wel concludeert het bedrijf dat AI steeds meer op de voorgrond treedt als cruciaal wapen voor de cyberoorlog. IT-uitvoerders in de Verenigde Staten geloven dat AI de komende jaren de grootste revolutie in de strijd tegen externe hackers en insider threats teweeg brengt. Verwacht wordt dat snellere bedreigingsdetectie het belangrijkste voordeel van cloudgebaseerde AI-beveiliging zal zijn, gevolgd door betere data-analyses en samenwerking.

AI heeft het in de cloud het potentieel om te profiteren van miljoenen klantimplementaties. Daardoor kan cloudgebaseerde AI sneller, accurater en slimmer worden dan on-premise alternatieven. Zo krijgen organisaties een duidelijk inzicht in gebruikersgebaseerde bedreigingen die anders niet opgemerkt worden. Momenteel gebruikt echter minder dan de helft enige vorm van AI om bedreigingen tegen te gaan. Van de organisaties die wel beroep doen op AI gelooft meer dan 90 procent dat de technologie de security verbeterde.

Benelux

LogRhythm liet de studie uitvoeren door Widmeyer. Er werden 751 IT-beslissingsnemers uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en Aziatisch-Pacifisch ondervraagd. Het bedrijf ziet dat in de Benelux ook steeds vaker de huidige detectiemiddelen van bedrijven niet opgewassen zijn tegen de niet aflatende en continu wijzigende informatieaanvallen.