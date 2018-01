Google maakt AI-diensten veel breder beschikbaar

Apps & Software

Google Cloud maakt kunstmatige intelligentie beschikbaar voor elk bedrijf. Dat maakt het mogelijk via de lancering van Cloud AutoML. Google Cloud helpt hiermee bedrijven met beperkte machine learning (ML)-expertise om hun eigen maatwerkmodellen te bouwen.

Op dit moment heeft nog maar een handvol bedrijven toegang tot de kennis en budgetten die nodig zijn om ML en kunstmatige intelligentie volledig te benutten. Cloud AutoML helpt engineers met beperkte ML-expertise om krachtige AI-systemen te bouwen voor elk type data, van elke grootte. Daarmee worden de AI-diensten beschikbaar gemaakt voor iedereen.

Meer dan 10.000 klanten

Tegenwoordig maken al meer dan 10.000 bedrijven gebruik van Google Cloud AI-diensten, waaronder bedrijven als Box, Kepwie, Ocado en Rolls Royce Marine. Google Cloud wil dat aantal met de introductie van Cloud AutoML nog veel meer uitbreiden en zo zorgen dat meer bedrijven kunnen “ontdekken wat er mogelijk is met AI.”

De eerste Cloud AutoML release wordt Cloud AutoML Vision. Dit is een dienst die het sneller en eenvoudiger maakt om op maat gemaakte ML-modellen voor beeldherkenning te bouwen. Het is mogelijk om binnen enkele minuten een eenvoudig model te creëren om de AI-applicatie te besturen. Een volledig productklaar model is in één dag te bouwen.

Met de drag-and-drop interface is het eenvoudig om afbeeldingen te uploaden en maquettes te trainen en beheren. Data is eenvoudig te specificeren om vervolgens om te zetten in een model, afgestemd op specifieke behoeften. De eerste resultaten van Cloud AutoML Vision zijn veelbelovend. Ze tonen minder misclassificaties dan generieke ML-API’s doordat Cloud AutoML Vision is gebouwd op Google’s beeldherkenningstechnieken, waaronder transfer learning en neural architecture search technologies.