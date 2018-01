Google gaat uiteenlopende perspectieven presenteren in zoekresultaten

Apps & Software

De verspreiding van nepnieuws baart politici de afgelopen maanden grote zorgen. Vreemd is dat ook niet: naar het schijnt proberen sommige landen verkiezingen te beïnvloeden door nepnieuws te verspreiden. Google probeert daar op in te spelen door “uiteenlopende perspectieven” een plaats te geven in zoekresultaten.

In een uitgebreid bericht schrijft Google dat het vooral een zo uitgebalanceerd mogelijk overzicht van bepaalde onderwerpen wil geven. De highlights die bovenaan de zoekpagina verschijnen tonen binnenkort voor het eerst uiteenlopende meningen over onderwerpen.

Betere balans

Google probeert vooral te voorkomen dat er zomaar nepnieuws of misleidende informatie weergegeven wordt in zijn zoekresultaten. Dat doet het niet alleen door bij de highlights verschillende bronnen te gebruiken, maar het overweegt ook om labels toe te voegen zodat gebruikers kunnen zien in hoeverre een resultaat ook lijkt te passen bij een bepaalde vraag.

Vier jaar geleden introduceerde Google de highlights in zijn zoekresultaten. De informatie komt van sites van derde partijen en verschijnt boven de reguliere zoekresultaten. Ze spelen een grote rol bij de Google Assistant, die de resultaten in de highlights voorleest bij zoekopdrachten.

Waar de functie groot potentieel heeft, gaat het zo nu en dan ook mis. Zo stond er vorig jaar in dat vrouwen kwaadaardige wezens zijn en dat voormalig Amerikaans president Barack Obama van plan was een coup te plegen. De bedoeling is om te zorgen dat dergelijke foute antwoorden niet meer zo hard gepresenteerd worden.

Reptiel als huisdier

Een voorbeeld dat Google noemt ligt in een vraag als “zijn reptielen goede huisdieren”. Google probeert een antwoord te geven met informatie die “sterk past” bij die zoekopdracht. Resultaten die stellen dat reptielen fijne huisdieren zijn komen dan bovenaan te staan. Een beter antwoord is dat er ook informatie komt over waarom het geen goede huisdieren zijn. En dat wil Google dus realiseren middels de nieuwe update.

“Er zijn vaak goede en verschillende pserspectieven op zaken en we willen dat gebruikers die makkelijk kunnen zien en er eenvoudig toegang toe krijgen,” stelt een van de ontwikkelaars van de nieuwe functie. Hoe de uiteenlopende perspectieven straks gepresenteerd worden is nog niet helemaal zeker, daar werkt Google nog aan.