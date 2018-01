Google verwijderde in 2017 veel meer malware uit de Play Store

Security

Google heeft het afgelopen jaar significant meer apps verwijderd uit de Play Store dan het jaar ervoor. In totaal gaat het om zo’n 700.000 apps die malware bevatten of slecht geprogrammeerd waren. Dat is 70 procent meer dan het aantal apps dat Google in 2016 uit zijn appwinkel verwijderde.

Dat heeft Google vandaag bekend gemaakt in een statement over het afgelopen jaar in apps. Interessant genoeg ontbreekt er een concreet cijfer over het aantal apps dat zich in de Play Store bevindt en ook over het aantal apps dat er bij is gekomen. Het is dus moeilijk om de groei in malware in perspectief te plaatsen.

99 procent

Mooi is wel dat Google bijna alle slechte apps wist te spotten en blokkeren nog voordat ze überhaupt in de Play Store terecht waren gekomen. Het bedrijf stelt dat het om 99 procent van de slechte apps ging, die dus nooit in de Store gestaan hebben. Volgens Google is dat indrukwekkende percentage behaald dankzij de machine learning algoritmes van het bedrijf.

Die algoritmes zijn nu getraind om de goede en slechte apps te identificeren en van elkaar te scheiden. Daarbij wordt vooral gekeken naar bijvoorbeeld ontwerpen of namen (die dan gekopieerd kunnen zijn van andere apps), niet toegestane content of code die gericht zou zijn op het stelen van informatie.

Volgens Google is de kans dat je malware downloadt in de Play Store tien keer zo klein dan wanneer je een app downloadt van een andere bron. Dat komt volgens het bedrijf zelf ook voort uit het feit dat het een nieuw detectiemodel ontwikkeld heeft, waarmee ontwikkelaars die herhaaldelijk de fout in gaan geblokkeerd worden. In 2017 zouden er om die reden zo’n 100.000 ontwikkelaars geblokkeerd zijn. Zij kunnen dan niet zomaar meer een nieuwe account aanmaken en proberen software naar de Play Store te sturen.