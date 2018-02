Gelekte foto’s en specificaties tonen midrange Nokia 7 Plus

Mobile

Er zijn voor het eerst beelden online verschenen van een aankomend nieuw toestel van Nokia. Het gaat om de Nokia 7 Plus, een toestel met een scherm van maar liefst 6-inch en een beeldverhouding van 18:9. Interessant is ook de dubbele camera die in samenwerking met Zeiss ontwikkeld is.

De website NokiaPowerUser ontdekte de beelden en stelt dat het om marketingmateriaal voor de telefoon gaat. Deze zou in de loop van het Mobile World Congress, dat eind deze maand in Barcelona plaatsvindt, gepresenteerd worden. Helemaal zeker is dat niet, maar aangezien er al marketingmateriaal is, ligt de presentatiedatum sowieso in de nabije toekomst.

Specificaties Nokia 7 Plus

Niet alleen lekten er foto’s die het design van het apparaat onthullen, ook weten we al vrijwel alles over wat zich in de smartphone bevindt. Het 6-inch scherm zit in een behuizing van aluminium, die aan de achterkant aan moet voelen als keramiek. Verder draait de midranger op een Qualcomm Snapdragon 660 processor, die over vier gigabyte aan werkgeheugen beschikt.

Voor de gebruiker is er verder 64 gigabyte aan opslagcapaciteit, wat een mooie hoeveelheid is. Dat is overigens ook wel nodig, gezien de dubbele camera die mooie foto’s moet knippen. Aan de achterkant heeft Zeiss een 12- en 13-megapixelsensor ingebouwd, die voorzien is van tweemaal optische zoom. Aan de voorkant zit een Zeiss-camera met 16-megapixelsensor.

Ook is er nog de mogelijkheid om een microSD-kaart in het apparaat te plaatsen en laadt het van Quick Charge-technologie voorziene apparaat op via een USB-C ingang.