De eerste beelden van de nieuwe Samsung Xcover 7-smartphone zijn onlangs gelekt door Android Headlines. De Zuid-Koreaanse techgigant brengt met deze smartphone opnieuw een robuust toestel op de markt in zijn Xcover-reeks.

Uit de beelden blijkt dat de smartphone een duidelijke robuuste bouw heeft met een gegroefd ontwerp en hogere hoeken voor een betere grip en meer incasseringsvermogen voor schokken. Het achterpaneel kan worden verwijderd, waardoor mogelijk ook de batterij uitneembaar is. Wat precies de capaciteit van de meegeleverde batterij is en hoe deze kan worden opgeladen, is niet bekend.

Overige eigenschappen

Andere eigenschappen die uit de beelden zijn op te maken, zijn onder meer de aanwezigheid van een camera aan de achterkant met een dubbele flitser. Hiervan is de pixel-kwaliteit niet bekend. De voorzijde van de robuuste smartphone bezit ook een selfiecamera.

Aan de linkerkant van het toestel bevindt zich een instelbare actieknop, de rechterzijde is voorzien van de aan-uit- en volumeknoppen.

Opvolger Samsung Xcover 5?

Volgens Android Headlines is de komende Samsung Xcover 7 mogelijk een opvolger van de al wat oudere Xcover 5, uit 2021. Vorig jaar lanceerde de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant nog de Samsung Xcover 6 Pro-versie.

Het introductiemoment en de prijs van de Samsung Xcover 7 zijn ook nog niet bekend. Ondanks de beelden bijven er dus veel vraagtekens rondom het nieuwe, nog niet aangekondigde product.