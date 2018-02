Netgear brengt Arlo-camera’s onder in apart bedrijf

Business

Netgear kondigt aan dat de raad van bestuur overeen is gekomen de Arlo-activiteiten af te splitsen. De security-camera’s zullen daardoor verder gaan als een losstaand bedrijf. Het afsplitsen gebeurt door middel van een beursgang, waarbij er nieuwe aandelen Arlo Technologies uitgegeven worden.

Netgear verwacht dat minder dan 20 procent van de aandelen verkocht wordt via de beursgang. Het bedrijf behoudt zelf het overige belang. De zaken met de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) worden in de eerste helft van 2018 afgerond. In de tweede helft van het jaar moet de beursgang plaatsvinden. Matthew McRea wordt CEO van het nieuwe bedrijf. McRea trad vier maanden eerder nog toe tot Netgear als SVP strategy.

Kwartaalcijfers en vooruitzicht

De exacte reden voor het afsplitsen zien we wellicht terug in de financiële cijfers van het bedrijf. Netgear kwam tegelijkertijd met de resultaten over het vierde kwartaal. In de drie maanden ging de omzet met iets meer dan 30 miljoen dollar omhoog naar 397 miljoen dollar (7,9 procent groei). Arlo maakte een omzetgroei van 67 procent door, wat resulteert in 128,5 miljoen dollar. Waarschijnlijk wil Netgear profiteren van dit succes.

Bovendien is de markt voor security-camera’s momenteel aantrekkelijk. Bedrijven als Amazon en Nest richten zich eveneens op de productie van dergelijke camera’s. Deze partijen proberen met innovatieve producten te komen, onder meer door met kunstmatige intelligentie inbrekers en huisdieren te herkennen. Door los van Netgear verder te gaan, voorkomt Arlo een mogelijke achterstand op concurrenten. Voorlopig zijn de camera’s van Arlo gewild. Ook de vooruitzichten voor security-camera’s zijn goed, aangezien smart homes naar verwachting populairder gaan worden.

