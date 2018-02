Samsung stopt tijdelijk met uitrol Android 8.0 Oreo update

Mobile

Samsung begon kortgeleden met het uitrollen van Android 8.0 Oreo naar de Galaxy S8 en S8+ apparaten. Maar niet lang daarna stopte het bedrijf daar ineens na, zonder dat de fabrikant daar duidelijkheid over gaf. Vandaag heeft de Zuid-Koreaanse technologiereus echter duidelijkheid gegeven.

Tegenover de site SamMobile laat men weten dat dat sommige Galaxy S8 en Galaxy S8+ apparaten onverwacht konden herstarten als gevolg van de update. De software wordt zo snel mogelijk aangepast, zodat deze alsnog uitgerold kan worden naar de consument. Wanneer precies weet men nog niet.

De problemen

In het statement stelt Samsung het volgende:

“Na een beperkt aantal gevallen waarin Galaxy S8 en S8+ apparaten onverwacht herstartten na de Android 8.0 Oreo update, zijn we tijdelijk gestopt met het uitrollen van de update. We zijn intern een onderzoek gestart om ons ervan te verzekeren dat het aantal apparaten dat hieronder lijdt zo klein mogelijk blijft en dat de uitrol van de update zo snel mogelijk hervat kan worden.”

Helaas laat het bedrijf niet meer dan dat weten en is het dus nog de vraag hoeveel mensen getroffen zijn door de bug. Ook is niet zeker hoe de problemen plaats konden vinden; Samsung heeft net als alle grote technologiebedrijven dat doen een lange proefperiode en zou dit soort problemen tegengekomen moeten zijn.

In Nederland zal niemand getroffen zijn door de bug, de uitrol van Android 8.0 Oreo zou namelijk pas volgende week van start gaan hier. Problemen kunnen wel in België voorkomen, want daar was de uitrol wel al begonnen. Ook worden alleen de Galaxy S8 en S8 getroffen door de problemen. De update is namelijk nog niet klaar voor andere Samsung-apparaten.