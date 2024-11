Meer Gemini-features in Android Studio, update Play Store

Google heeft ontwikkelplatform Android Studio voorzien van meer AI-functionaliteit via Gemini. Deze integratie van de AI-assistent is bedoeld om developers in elke stap van het ontwikkelproces te ondersteunen. Ook zijn er nieuwe functies voor de Play Store uitgebracht.

In totaal zijn er negen nieuwe Gemini-integraties binnen Android Studio. Met Gemini Code Transforms kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld code binnen de editor aanpassen en refactoren. Via Commit Message Generation kunnen zij automatisch commit-berichten genereren.

De Gemini-integraties Rethink and Rename en Prompt Library ondersteunen bij het hernoemen van classes, methods en variabelen en het opslaan en ophalen van de meest gebruikte prompts.

Andere nieuwe Gemini-integraties zijn Compose Preview Generation, Unit Test Scenario Generation, Build/Sync Error Insights en App Quality Insights.

De nieuwe Gemini-oplossingen zijn nu beschikbaar als preview in het Canary-kanaal van Android Studio. Eind december moeten deze functies worden toegevoegd aan de stabiele versie tijdens de Ladybug Feature Drop.

Nieuwe features Google Play

Google heeft niet alleen nieuwe functies voor Android Studio aangekondigd; ook Google Play krijgt nieuwe mogelijkheden. Zo is er een fullscreen videospeler in portretmodus toegevoegd om content over een specifieke app te presenteren. Ook is er een prominentere installatieknop zichtbaar, met onderaan details over de betreffende app.

Daarnaast toont Google Play nu in de zoekfunctie gepersonaliseerde zoekvragen die direct naar relevante apps linken.

Het hele betalingsproces is bovendien vereenvoudigd. Zo worden gebruikers aangemoedigd om al in een vroeg stadium hun betaalgegevens in te voeren, bijvoorbeeld tijdens het instellen van een Android-apparaat of het aanmaken van een Google-account.

Ook zijn de beschikbare betaalmethoden uitgebreid met meer lokale opties in meer dan 65 verschillende markten. De app store herinnert gebruikers eraan wanneer ze nog een niet-uitgecheckt winkelmandje hebben en zet meer in op biometrische authenticatie, zoals gezichtsherkenning en vingerafdrukken.

Op algoritmes gebaseerde aanbevelingen helpen gebruikers bij het ontdekken van relevante in-app aankopen.

Tot slot zijn nieuwe functies toegevoegd aan de Play Integrity API. Deze API helpt ontwikkelaars bij het detecteren en voorkomen van mogelijk misbruik van hun apps binnen de Google Play Store, zoals fraude, bots, misleiding of datadiefstal. Apps die gebruikmaken van deze API hebben gemiddeld tot 80 procent minder ongeautoriseerd gebruik dan niet-beschermde apps.

Nieuwe functies in de Play Integrity API omvatten onder meer hardware-ondersteunde beveiligingssignalen en een nieuwe functie die let op mogelijke risico’s, zoals het maken van screenshots of het controleren van het apparaat.

Lees ook: Google stelt Gemini Pro LLM beschikbaar in Android Studio