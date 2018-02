Bosch investeert in Ultimaker 3 Extended 3D-printers

Business

Ultimaker kondigt aan dat Robert Bosch GmbH gaat investeren in Ultimaker 3 Extended 3D-printers. Hoeveel geld er in het bedrijf voor 3D-printers gestoken wordt is niet bekend. Met de investering wil Bosch innovatie bevorderen en de productie- en designkosten omlaag brengen.

Het Duitse bedrijf keek naar verschillende desktop 3D-printers, waarna de keuze viel op Ultimaker. Volgens Ultimaker komt dit doordat het de meest betrouwbare, gebruiksvriendelijke en professionele 3D-printer levert. De apparaten worden al op verschillende locaties ter wereld gebruikt voor het printen van prototypes, tooling en klemmen.

Bosch heeft als doel om innovaties te leveren voor een connected world. Om tijd en kosten te besparen en de time-to-market voor nieuwe producten te versnellen, besloot de organisatie wereldwijd te investeren in 3D-printers. Het bedrijf wijst voor het belang naar een voorspelling van IDC, waarin de marktanalist verwacht dat de wereldwijde uitgaven voor 3D-printtechnologieën in 2018 bijna 12 miljard dollar bedragen. Omgerekend komt dat neer op bijna 10 miljard euro.

Met de uitrol van de dienstverlening van Ultimaker kunnen de Additive Manufacturing afdelingen van Bosch gebruikmaken van een uniforme 3D-printoplossing, inclusief materiaal, training en wereldwijde ondersteuning. Deze aanpak moet de teams op verschillende locaties verzekeren van consistente en hoogwaardige 3D-print resultaten.

Ontwikkeling

Jos Burger, CEO Van Ultimaker, geeft aan dat het team hard werkt om 3D-printen toegankelijk te maken, door de hardware, software, materialen en services voortdurend te verbeteren. De wereldwijde investering van Bosch bevestigt volgens hem dat het 3D-printecosysteem klaar is om innovatie op globaal niveau te bevorderen. Met de dienst stelt Ultimaker zijn klanten in staat om in enkele dagen van idee naar productie-validering te gaan.

Bosch komt deze dagen met meerdere aankondigingen. Momenteel vindt namelijk Bosch ConnectedWorld plaats, de conferentie waarbij internet of things centraal staat. Techzine is aanwezig bij deze beurs om verslag te doen. Houd de website dus in de gaten.