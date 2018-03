Microsoft Azure binnenkort op eigen servers van overheid beschikbaar

Microsoft maakt het voor overheidsinstellingen spoedig mogelijk om Azure te draaien op hun eigen servers. Door Azure Stack (de lokale versie) en Azure Government (uitvoering voor overheden) te koppelen moet de clouddienst aantrekkelijker worden voor plaatselijke en federale overheidsinstanties. Daarnaast voert Microsoft de concurrentie op AWS op, door grote klanten uit de publieke sector proberen te werven.

Het nieuwe aanbod is ontworpen voor overheden en instellingen die behoefte hebben aan on-premise servers. Tegenover Reuters laat Tom Keane, Head of Global Infrastructure van Microsoft Azure, weten dat je hierbij moet denken aan een militaire operatie of een ambassade in het buitenland. Letterlijk werd Azure Stack ontwikkeld met het scenario van een onderzeeër in gedachte.

In de markt voor cloud computing is AWS de grootste. Ook in de publieke sector doet AWS het voorlopig het best, met belangrijke klanten als de CIA. Toch is Microsoft de kloof aan het dichten, stellen analisten. Dit komt doordat de Azure-activiteiten uitbreiden en er gebruikgemaakt wordt van de bestaande relaties met overheidsinstanties. Gartner ziet dat Microsoft een geavanceerdere en robuustere set business productiviteitssoftware biedt dan AWS.

Mogelijkheid

Het bieden van een on-premise versie is aantrekkelijke voor instanties die willen profiteren van de technologie, maar data plaatselijk moeten behouden voor compliance of logistieke redenen. Bovendien kan het helpen in de zaak tussen de Microsoft en de Amerikaanse overheid die momenteel loopt. Zij zijn enkele jaren verwikkeld over het inleveren van data die niet opgeslagen staat op Amerikaanse servers. De overheid vindt dat het Microsoft als Amerikaans bedrijf kan dwingen om data te overhandigen, ook als die bijvoorbeeld op Ierse servers staat. Het hoger beroep in deze zaak ging recentelijk van start.

Alles on-premise draaien is ongetwijfeld geen oplossing, maar de mogelijkheid is in sommige gevallen dus aantrekkelijk. Medio 2018 zal de optie beschikbaar zijn.