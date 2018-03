Banenplatform voor ontwikkelaars Techloop.io live in Nederland

Techloop.io is vanaf maart ook actief in Nederland. Op het banenplatform kunnen ontwikkelaars zelf bepalen wie hen met een aanbod mag benaderen. Met 25.000 ontwikkelaars in zijn database is Techloop.io al succesvol in landen als Tsjechië, Zweden, Slowakije en Hongarije.

De banensite is onder de beroepsgroep vooral in trek omdat het voorkomt dat er vaak benadering voor irrelevante of ongeschikt banen plaatsvindt. Met name gespecialiseerde ontwikkelaars hebben dagelijks last van deze praktijken en ondervinden hier hinder van, geeft Techloop.io aan. Dit is ook de reden waarom het platform werd opgericht – drie ondernemers uit de ICT-sector waren het beu om dagelijks benaderd te worden door recruiters.

Op het platform kunnen ontwikkelaars zelf op voorhand bepalen door welke werkgevers en welk type werkgever ze benaderd mogen worden. Pas als een aanvraag door de ontwikkelaars goedgekeurd is, kan het bedrijf contact opnemen. Dit is mogelijk doordat de gegevens na aanmelding op Techloop.io geanonimiseerd en beperkt zichtbaar voor potentiële werkgevers zijn. Na wederzijdse belangstelling geeft de ontwikkelaar zijn gegevens vrij om contact op te nemen.

Ook voor werkgevers in de IT-industrie moet dit interessant zijn, gezien de omvang van de database. Bovendien hoeft men niet op voorhand hoge bedragen aan recruiters te besteden. Deze boeken volgens Techloop.io doorgaans weinig succes in de ICT-sector. De werkgever betaalt bij het banenplatform een vergoeding indien er een match is tussen het bedrijf en de kandidaat.

Plannen

Met name in Oost-Europese landen wordt het platform gebruikt door ontwikkelaars, maar dit jaar vindt er uitbreiding naar diverse andere landen plaats. Naast Nederland, waar de vestiging aan het Amstelplein in Amsterdam inmiddels geopend is, betekent dit ook Zweden. In de loop van 2018 zullen meer vestigingen in West-Europa openen.