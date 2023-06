Canva wil ontwikkelaars stimuleren om hun eigen apps aan de Canva-ontwerptool toe te voegen. Het lanceert een vernieuwd Canva Developers Platform en start een fonds op om ontwikkelaars financieel te helpen in het uitwerken van innovatieve tools die nuttig zijn voor de Canva-gemeenschap. De gemeenschap bepaalt zo mee de koers die de ontwerptool vaart.

Canva wil ontwikkelaars zien bouwen op zijn platform. Daartoe lanceert een vernieuwd Canva Developer Platform dat wereldwijd beschikbaar is. Op het platform lanceert de Canva Apps Software Development Kit (SDK) officieel. Dit komt samen met een UI-library om ontwikkelaars te helpen met het creëren van een gebruiksvriendelijke interface in de juiste stijl. Gebruikers kunnen de ontwikkelde applicaties terugvinden in de Canva Apps Marketplace.

Ontwikkelaars blijken maar al te graag aan de Canva-ontwerptool te willen sleutelen. De testversie van de Canva Apps SDK zat in een mum van tijd volzet en zo bleven meer dan 11.000 ontwikkelaars al negen maanden op hun honger zitten. Nu kunnen zij hun hart ophalen op het vernieuwde Canva Developer Platform, samen met andere geïnteresseerde ontwikkelaars wereldwijd. Deze gemeenschap kan elkaars tools ook aanpassen en Canva-gebruikers kunnen de gemeenschap aanspreken als zij hulp nodig hebben.

Eigen apps naar 135 miljoen gebruikers

Later dit jaar kunnen ontwikkelaars bovendien opzichzelfstaande apps integreren in de ontwerptool via de Canva Connect API’s. Het gaat om REST API’s waardoor ontwikkelaars geen beperkingen krijgen in bijvoorbeeld de gebruikte programmeertaal. Canva telt maandelijks 135 miljoen actieve gebruikers, die ontwikkelaars allemaal kunnen bereiken met hun eigen creaties door de aangekondigde tools.

Het platform is interessant voor gebruikers, maar ook Canva wint erbij door over een steeds krachtigere ontwerptool te beschikken. Het bedrijf zal daar ongetwijfeld (financieel) van profiteren, maar is niet te beroerd om ontwikkelaars iets terug te geven. Het richt namelijk een fonds op ter waarde van 50 miljoen dollar. Met dit potje worden creatieve en innovatieve ideeën ondersteunt. De steun komt in de vorm van financiële middelen en deskundige begeleiding. Verder zegt het bedrijf ontwikkelaars te willen ondersteunen die ondervertegenwoordigd zijn op de wereldmarkt.

Gemeenschap krijgt zeggenschap

Canva laat met het Developer Platform zien dat het zijn gebruikers accepteert en hoort. Het wil een ontwerptool zijn die designers, ontwikkelaars en gebruikers de tools geeft die ze nodig hebben. De online tool kan zich daarom in de toekomst wel eens vormen tot een stevige concurrent voor Adobe.

Misschien niet toevallig trekt de ontwerptool de kaart die Figma eerder in handen had. Dat platform stond ook bekend voor zijn bottom-up-strategie en een snelle updatecyclus. Met die strategie groeide de start-up ontzettend snel en werd het in korte tijd een waardige concurrent voor Adobe XD.

Vorig jaar kocht Adobe Figma over voor twintig miljard euro. Dat nieuws stuitte op de borst van ontwikkelaars die hun geliefde Figma op zagen gaan in een stilstaande, droomloze gigant. Canva blijkt de manier van werken vanuit de gemeenschap wel aan te staan en werkt dat nu uit tot zijn eigen bedrijfsmissie.

Tip: ‘EU-onderzoek bedreigt Adobe-overname van Figma’