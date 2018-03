Nieuwe update Windows 10 voor beveiligingsverbeteringen

Waar we even dachten van Microsoft nu wel klaar zou zijn met de Spring Creators Update, blijkt dat niet helemaal het geval te zijn. Op 13 maart heeft de softwaremaker nog een nieuwe versie uitgerold naar Insiders in de Fast Ring. Het gaat om Build 17120, die nog wat kleine tweaks bevat.

In de nieuwe versie van Windows 10 zijn er vooral verbeteringen doorgevoerd binnen Windows Defender ATP. Specifiek gaat het dan om Windows Defender Application Guard (WDAG) en de Windows Defender System Guard. Het gaat om software die apparaten beschermt tegen malware, hacks en virussen.

Wijzigingen Windows 10

De verbeteringen in Build 17120 betreffen vooral WDAG. Dat wordt nu sneller opgestart en vraagt als het goed is iets minder van je systeem. Daarnaast zijn er wat kleine toevoegingen en aanpassingen gedaan. Zo kunnen er nu bestanden vanuit WDAG gedownload worden. Verder is er nog een extra beveiligingslaag toegevoegd aan Windows Defender System Guard.

Microsoft meldt verder dat er nog altijd enkele kleine bugs aanwezig zijn in het systeem met betrekking tot de Mixed Reality features. Die hebben te maken met prestaties, inbox apps die niet laden en apps die crashen als de Store vanuit Movies & TV gelanceerd wordt. Het zijn bekende problemen die Microsoft in een van de volgende versies van het besturingssysteem opgelost zal hebben.

Microsoft zal Redstone 4 in de loop van deze maand finaliseren. Het bedrijf wil volgende maand beginnen met de uitrol van de Spring Creators Update.