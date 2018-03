Nimbus Data introduceert 100TB SSD ExaDrive DC100

Nimbus Data heeft de nieuwe 100TB SSD ExaDrive DC100 geïntroduceerd. Dit is niet alleen ‘s werelds grootste opslagruimte maar ook de meest energiezuinige. Naar verwachting zal de ExaDrive DC100 verkrijgbaar zijn in de zomer van 2018. Over de prijs is nog niks bekend.



De ExaDrive DC100, gebouwd rondom een 3D NAND-flash, verpakt de 100TB aan opslag in de standaard 3,5-inch form factor van een gewone harde schijf. Dat betekent dat deze kan fungeren als een plug-en-play vervanging voor bestaande server en opslag platforms. Je schuift het dus zo in je PC.

Maar dat is niet het enige dat de ExaDrive DC100 onderscheidt volgens een bericht op ZDNet.com. Het is ook ‘s werelds meest energiezuinige SSD met 0,1 Watt per TB. Dat is ongeveer 80 tot 90 procent lager dan de concurrentie. Dit lagere energieverbruik vertaalt zich in een besparing van stroom, koeling en rackruimte van maar liefst 85 procent per terabyte in vergelijking met SSD’s van de concurrentie. Die capaciteit van 100 TB betekent ook dat een enkele 3,5-inch schijfeenheid acht keer meer capaciteit kan bieden dan de huidige grootste harde schijf.

Op het endurance front biedt Nimbus Data een garantie van vijf jaar op een onbeperkte DWPD (Drive Writes Per Day). Andere aanbieders bieden twee tot vijf DWPD. De ExaDrive DC100 zal verkrijgbaar zijn in zowel SATA- als SAS- uitvoeringen.

“De release van een dergelijk flash-apparaat met hoge capaciteit dat volledig compatibel is met de vormfactoren van de harde schijf opent de mogelijkheid om grote dataplatforms turbo te laden en tegelijkertijd de betrouwbaarheid te verbeteren, het aantal apparaten aanzienlijk te verminderen, de datamobiliteit te vergroten en de TCO van te verlagen,” aldus Eric Burgener, vice-president van Storage bij IDC.

Er is nog geen richtlijn gegeven wat de prijs hiervan gaat worden maar hierover zal snel meer bekend worden gemaakt. Het wordt namelijk verwacht dat de 100TB SSD ExaDrive DC100 in de zomer van 2018 beschikbaar zal zijn.