Linux populairder dan Windows bij ontwikkelaars

In een uitgebreid jaarlijks onderzoek van Stack Overflow staat Linux voor het eerst hoger dan Windows als platform om op te ontwikkelen. De tweede en derde sterk worden ingenomen door Windows (desktop en server) en Android. Linux scoort zelfs bonuspunten als meest geliefde platform.

66.000 ontwikkelaars hebben hun antwoord gegeven op de vraag: “Waar heb je het meest voor ontwikkeld?” Ontwikkelaars mochten meerdere platformen aanvinken. Linux staat resoluut bovenaan met 48,3 procent, gevolgd door Windows (desktop of server) met 35,4 procent en Android met 29 procent. AWS haalde net niet het podium met 24,1 procent op plaats vier.

Wanneer de ontwikkelaars hun meest geliefde platform mochten kiezen waarvoor ze het liefst ontwikkelen, opnieuw multiple choice, staat Linux opnieuw bovenaan met 76,5 procent. Serverless en AWS vervolledigen het podium met 75,2 en 68,6 procent. Raspberry Pi mistte net het podium met 67,7 procent.

Mannen vs. vrouwen

Op vlak van diversiteit is er duidelijk nog werk aan de winkel volgens het onderzoek. Van alle professionele ontwikkelaars is 93,1 procent mannelijk. In de nabije toekomst lijkt dit niet te veranderen, want onder de studenten is de verhouding 92,5 procent man en 7,4 procent vrouw.

Nog een opvallende statistiek: veel meer mannen dan vrouwen, 47,9 procent tegenover 30 procent, geeft aan dat ze maar vijf jaar of minder coderen. Het toont aan dat in de techindustrie weinig vrouwen lang aan boord willen blijven.

Het onderzoek toont ook aan dat 74,3 procent van de ontwikkelaars blank of van Europese origine is. Zuid-Aziatisch volgt met 11,5 procent. Zwart of van Afrikaanse origine haalt amper 2,7 procent.

