Apple presenteert vernieuwde 9,7-inch iPad

Vandaag organiseerde Apple inderdaad, zoals al langer verwacht werd, een vernieuwde iPad. Het apparaat is een update van het 9,7-inch model dat men een jaar geleden uitbracht en bevat wat kleine verfijningen die hem volgens Apple helemaal geschikt maken voor de onderwijsmarkt.

Het gaat om een verbeterde versie van de goedkoopste iPad, die voor het eerst ook ondersteuning biedt voor de Apple Pencil. Daarmee onderscheidt Apple zich van andere fabrikanten van goedkopere tablets. Het hoopt dat door die combinatie, met een relatief laag prijskaartje, veel scholen en studenten bereid zullen zijn om over te stappen naar iOS.

De nieuwe iPad

De vernieuwde tablet van Apple is voorzien van een A10 Fusion Chip. Dat is dezelfde die we terugvinden in de iPhone 7. Daarnaast biedt het apparaat volgens Apple een batterijduur van tien uur, is er een 8-megapixelsensor voor de camera aan de achterkant en neemt die aan de voorkant beelden op in HD. Het toestel heeft hetzelfde Retina-scherm als het vorige model en optioneel is er LTE-connectiviteit.

Vooral interessant zal echter de software zijn. Apple stelt dat er meer dan 1 miljoen iPad-apps zijn in de App Store en dat 200.000 daarvan ontwikkeld zijn voor het onderwijs. En dus brengt Apple nieuwe versies uit van apps als Pages, Numbers en Keynote, zodat er betere ondersteuning is voor de Apple Pencil.

De vernieuwde iPad is even duur als de versie die vorig jaar uitgebracht werd. Later deze week liggen de apparaten al in de winkel en ze zijn verkrijgbaar in het grijs, goud en zilver. De goedkoopste versie gaat voor 359 euro over de toonbank en biedt 32 gigabyte aan opslagcapaciteit. Voor 489 euro krijg je nog 4G-ondersteuning erbij. De Apple Pencil is tot slot verkrijgbaar voor 99 euro.