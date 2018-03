GoDaddy tekent overeenkomst met Amazon Web Services

GoDaddy heeft een meerjarige overeenkomst met Amazon Web Services (AWS) getekend. Deze heeft betrekking op het migreren van bijna alle computing-infrastructuur van het bedrijf voor het registreren van domeinnamen. Hierdoor kan GoDaddy gebruikmaken van AWS-diensten als machine learning, analytics, databases en containers.



Het is niet bekend hoeveel geld er bij de deal komt kijken, maar duidelijk is dat er sneller overgegaan kan worden op innovatie. Door AWS is GoDaddy in staat zijn producten en diensten sneller te leveren, waarbij het uitrollen in enkele minuten plaats kan vinden. Het duurt nog even totdat het migreren daadwerkelijk afgerond zal zijn.

Inhoud overeenkomst

AWS geeft aan dat GoDaddy een actieve gebruiker is van gecontaineriseerde applicaties. Voortaan wordt er gebruikgemaakt van de Amazon Elastic Container Service voor Kubernetes (Amazon EKS). Zo kan GoDaddy zijn Kubernetes workloads draaien op AWS zonder aanpassingen, aangezien Amazon EKS volledig compatibel is met standaard Kubernetes-omgevingen.

Daarnaast kiest GoDaddy voor Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) P3 Instances. Door deze GPU-instances neemt de tijd voor het trainen van machine learning-modellen af, terwijl de prestaties voor de GoDaddy Domain Appraisals-tool klanten helpt bij het begrijpen van de waarde van een domein.

De twee partijen werken tevens samen om enkele domeintechnologieën en producten voor websites bouwen (Managed WordPress en GoCentral) op te nemen in het aanbod van de cloudprovider. Hierdoor krijgen AWS-klanten er tools bij voor het snel vinden van de perfecte domeinnaam en het bouwen van een duidelijke online aanwezigheid.

GoDaddy geeft aan dat het erg belangrijk was om een cloudprovider te vinden voor een betrouwbare globale infrastructuur, aangezien het zelf technologie levert aan meer dan 17 miljoen klanten. Het bedrijf was op zoek naar ondersteuning bij het snel en op schaal kunnen innoveren, zodat de klanten nieuwe tools krijgen voor hun online succes.