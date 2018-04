Google stopt met url-verkortingsdienst goo.gl

Google heeft vandaag aangekondigd dat het stopt met de dienst waarmee gebruikers url’s kunnen inkorten, goo.gl. Het bedrijf laat in zijn bericht weten dat de dienst per 13 april niet langer beschikbaar is voor nieuwe en anonieme gebruikers. Bestaande links die verkort zijn zullen nog een jaar gebruikt kunnen worden.

Dat meldt Google in een speciale blog, waarin het uitlegt waarom het deze keuze gemaakt heeft. “We lanceerden de Google URL Shortener in 2009 als een manier om mensen te helpen gemakkelijk links te delen en online verkeer te meten. Sindsdien zijn er veel populaire soortgelijke diensten gelanceerd en zijn de manieren waarop mensen content vinden op het internet drastisch veranderd.”

Nieuwe focus

Google heeft besloten om zijn focus te verleggen. De komende weken wordt goo.gl vervangen door Firebase Dynamic Links (FDL). Dat zijn slimme url’s die “je ertoe in staat stellen om bestaande en potentiële gebruikers naar een locatie binnen een iOS, Android of webapp te brengen.”

Bestaande gebruikers van goo.gl kunnen daar nog een jaar gebruik van maken. Per 30 maart 2019 zal de goo.gl console niet meer werken. Tot die tijd kunnen de korte links en de analytics wel gewoon ingezien worden daar. Daarna zullen de linkjes blijven werken, maar is de console niet langer beschikbaar.

Wel kunnen ontwikkelaars en mensen die gebruik maakten van de goo.gl console hun informatie exporteren naar de Firebase-console. Daar kunnen ze dan nog altijd de analytische data inzien en mensen blijven doorverwijzen. Om nieuwe korte url’s te maken, verwijst Google mensen door naar de FDL-api’s.