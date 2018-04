Voorlopig geen high-end laptops met AMD Ryzen Mobile processor

AMD lanceerde de Ryzen Mobile, een prima processor die goed kan concurreren met Intel-chips. Desondanks springen fabrikanten er niet bovenop en integreren ze hem nauwelijks in hun nieuwe apparaten. Het lijkt er nu op dat dit voorlopig ook niet gaat gebeuren.

De site Fudzilla sprak met diverse fabrikanten over de integratie van die chip in hun apparaten. Onder meer Dell, Lenovo en HP – de grootste fabrikanten – laten weten geen high-end laptop uit te zullen brengen met de Ryzen Mobile chip.

Maar waarom?

Het nieuws zal flink teleurstellend zijn voor AMD. De Ryzen Mobile is vermoedelijk de beste mobiele processor die het heeft uitgebracht en dat moet gewaardeerd worden. Maar het kost voor fabrikanten veel tijd en veel geld om een notebook te ontwerpen. De chip die gebruikt wordt is daarin cruciaal en heeft grote invloed op de interne architectuur.

De chip van AMD is een goede; er zit een geïntegreerde videochip in, waarmee fabrikanten geen losse videokaart hoeven in te bouwen. Dat maakt het een aantrekkelijke chip, maar fabrikanten zijn volgens Fudzilla zo gewend aan Intel-architectuur dat het nog even kan duren voordat er overgestapt kan worden naar AMD.

Ondanks dat er voorlopig dus geen grote migratie naar Intel-processoren plaats zal vinden, zijn er zeker mogelijkheden voor de toekomst. AMD brengt vermoedelijk volgend jaar een nieuwe processor uit, die op een 10nm-procedé gemaakt zal worden. Daarmee zou het voorlopen op Intel, dat de afgelopen vier jaar nog altijd vast zit op 14nm.

Dergelijke ontwikkelingen kunnen wel interessant zijn voor hardwarefabrikanten, maar ze moeten dan wel de overstap wagen. Dat kan nog problematisch zijn, want zoals Fudzilla schrijft: “in veel gevallen kunnen OEMs geen technici op onzekere projecten plaatsen.”