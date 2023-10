Zowat iedere hardware-fabrikant ziet wel brood in de AI-pc. Hoewel er voldoende meningen over het integreren van de technologie in de hardware, zijn concrete uitwerkingen nog schaars.

Lenovo zegt tijdens het Canalys EMEA Forum 2023 met een nieuwe vormfactor aan de slag te zijn. De fabrikant vermoedt het in 2025 klaar te hebben. Daarmee is slechts een eerste stap naar een werkelijk toestel gezet. Bovendien geeft Luca Rossi, Senior VP en President van de Intelligent Devices Group bij Lenovo, aan dat het onmogelijk is publiekelijk updates te geven.

“Je zult zien dat er een aantal specifieke opvattingen zullen zijn over wat een AI-pc is en dat er waarschijnlijk zelfs verschillende niveaus van AI-pc op de markt beschikbaar zullen zijn”, zegt hij tijdens de conferentie volgens The Register. “Een AI-pc is een toestel dat voortdurend over je leert, het is een pc dat uw persoonlijke foundation model geeft binnen de pc en het is een pc die op een natuurlijkere manier met je kan communiceren”, voegt hij hieraan toe.

Uitdagingen voor de AI-pc

Net als bij gesprekken met een chatbot of met een home-device, wordt de data die een AI-pc over je verzamelt opgeslagen. Rossi weet dat dit uitdagingen meebrengt op vlak van beveiliging. De CEO van HP, Enrique Lores, gaat tijdens dezelfde conferentie nog wat verder in op deze uitdaging. Volgens Lores zal data niet overgedragen worden aan de cloud, want deze opslaglocatie wordt volledig buitenspel gehouden. Dat betekent dat gebruikers van een AI-pc ook niet aan een cloud-abonnement verbonden zitten.

De CEO van Canalys, Steve Brazier, legt weer een ander stukje van de puzzel. Brazier vertelt dat deze toestellen een hoger prijskaartje krijgen en meer stroom gebruiken, waardoor de chips op een slimmere manier moeten omgaan met stroomverbruik.

Lees ook: Laptops krijgen steeds meer AI-functies: wat is (en wordt) mogelijk?

AI heeft meer potentieel voor datacenters

Dell, een andere hardwarefabrikant die eerder aangaf te geloven in de pc-revolutie door AI, zegt nu dat het zelf voornamelijk denkt te profiteren van servers met AI. Naar eigen voorspellingen gelooft het een omzetsverhoging van zeven procent te genereren door de verkoop van AI-servers en -dataopslagoplossingen.

Pc’s zullen eveneens voor hogere omzetcijfers zorgen, maar de stijging in deze markt schat Dell op 2,5 procent. Dell deelde de voorspellingen mee tijdens een meeting voor investeerders. Jeff Clarke, COO van Dell, herhaalde tegenover investeerders dat voornamelijk Microsoft de verkoop van de AI-pc zal voeden. De Windows-bouwer duwt gebruikers naar een nieuwere versie van het besturingssysteem en wil toekomstige versies ervan de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie laten benutten. Volgens Clarke is dat zeer positief voor de pc-markt die na de corona in verval is geraakt.

Komt Microsoft met een AI-chip?

Dat Microsoft het meent met AI zal het volgens geruchten tijdens Ignite 2023 verder demonstreren. The Information meldt namelijk op basis van bronnen dat het bedrijf dan een chip zal tonen die volledig is toegewijd aan kunstmatige intelligentie. Deze zou gebruikt worden in de datacenters van het bedrijf, maar ook om AI-functies in zijn productiviteitssuite te ondersteunen. Volgens de bronnen zou het echter niet gaan om een volledige vervanging van de GPU’s van Nvidia, maar via deze weg kan het bedrijf wel de tekorten bij de chipleverancier opvangen. De geruchten lijken erg veel op de plannen van OpenAI, die eveneens via bronnen gelekt werden. Aangezien Microsoft de hoofdinvesteerder is van deze AI-producent, is het niet uitgesloten, maar ook niet zeker, dat de plannen aan elkaar gelinkt zijn.

Zowat iedere leverancier is dus op een manier wel bezig met de AI-pc. Alleen is de trein van deze toestellen nog maar net vertrokken. De volle vaart zit er nog niet in en pas over enkele jaren lijken fabrikanten meer concreet te kunnen demonstreren wat kunstmatige intelligentie precies zal veranderen voor deze toestellen. Binnen software lopen de ontwikkelingen sneller. Maar een feit drijft dit verder, namelijk dat gebruikers geen geen grote investeringen in nieuwe producten moeten maken, terwijl oude hardware mogelijks nog prima functioneert. Bovendien zijn de AI-toepassingen die op dit moment de markt overspoelen volgens chipfabrikant AMD, doorgaans wel te gebruiken met reeds bestaande chips die de technologie al voor een klein gedeelte ondersteunen.