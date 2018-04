De belangrijkste uitspraken van Mark Zuckerberg over Facebook-beleid

Gisteravond vond een hoorzitting plaats in de Amerikaanse Senaat, waar Facebook-CEO Mark Zuckerberg verantwoording moest afleggen rond het Cambridge Analytica schandaal. In dit artikel vatten we de belangrijkste opmerkingen van Zuckerberg samen.

De CEO van het bedrijf kwam er eenvoudig vanaf. Dat kwam vooral doordat een boel van de Senatoren niet helemaal op de hoogte bleken te zijn van het werken van sociale media en het internet in z’n algemeen. Een van de Senatoren vroeg bijvoorbeeld hoe Facebook als gratis dienst überhaupt geld kon verdienen.

Gecombineerd met het feit dat de Senatoren slechts vijf minuten per persoon hadden om vragen te stellen, kon Zuckerberg vrij eenvoudig om alle moeilijke vragen heen praten. Dat deed hij door vaak te zeggen zijn team naar een bepaalde kwestie te laten kijken, of door langer dan nodig te doen over bepaalde antwoorden.

Meer transparantie

Een van de belangrijkste punten die de Facebook-CEO aandroeg, was dat het bedrijf eraan werkt om meer transparantie rond advertenties door te voeren. De bedoeling is om duidelijk te maken wie voor advertenties betaalt en wie ze inkoopt. Op die manier wil men voorkomen dat er weer inmenging in verkiezingen plaats kan vinden, zoals bij de Amerikaanse Presidentsverkiezingen van 2016 het geval leek.

Daar wordt overigens nog onderzoek naar gedaan; Zuckerberg liet weten samen te werken met speciaal aanklager Robert Mueller. Die heeft de opdracht gekregen om te kijken naar eventuele banden tussen de Russische overheid en het campagneteam van president Donald Trump. Hoe die samenwerking eruit ziet wilde Zuckerberg niet vertellen, hij stelde bang te zijn de vertrouwelijkheid van het onderzoek te schenden.

Van wie zijn gegevens?

Er werd Zuckerberg ook gevraagd of de Europese GDPR, die burgers meer rechten geeft als het aankomt op de manier waarop bedrijven hun gegevens gebruiken, voor de Verenigde Staten zou moeten gelden. Wat Zuckerberg betreft zou dat in elk geval ten dele zo moeten zijn. Welke elementen hij dan goed vindt, vertelde hij niet.

De Facebook-CEO liet verder weten dat gegevens wat Facebook betreft altijd eigendom van de gebruikers zelf blijven. Als mensen hun account opzeggen, verwijdert het sociale netwerk al hun gegevens, liet hij weten. Tot slot benadrukte Zuckerberg dat Facebook gebruikers niet afluistert of bespioneert, zoals soms gesteld wordt.