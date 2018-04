Oracle noemt cloudplan van Trump voor Pentagon onlogisch

Oracle co-CEO Safra Catz heeft de plannen voor het Amerikaanse ministerie van Defensie rondom cloudcomputing met president Donald Trump besproken. Het Pentagon zou er voor kiezen om met slechts één provider te selecteren. Catz verklaarde tegenover een groep journalisten dat “het gewoon niet klopte”.

De co-CEO geeft aan dat ze nog nooit van iets hoorde als een single cloud en daagt iedereen uit om een significante commerciële klant te vinden met één cloud. Het is de intentie van het Pentagon om door middel van één contract meerdere jaren in clouddiensten te worden voorzien. Deze kan gaan naar een team waar meerdere bedrijven deel van uitmaken. In mei verschijnt er een voorstel waarin een contract voor tien jaar mogelijk is. Vervolgens wordt het besluit in september definitief genomen.

Doorgaans is Mark Hurd meer de CEO die meer naar buiten treed, maar als het om zaken gaat rondom Washington D.C. dan is Catz er vaak bij betrokken. Zo liet ze zich eerder kritisch uit over het proces rondom het winnen van de contract, meldt Bloomberg. Volgens Catz zou concurrent Amazon Web Services een oneerlijk voordeel hebben in dit proces. “Ik heb geen idee waarom iemand zou denken dat dit een goed idee is”, aldus de co-CEO. Trump vertelde haar juist dat hij overtuigd is van een eerlijke beoordeling door het Pentagon.

Adviesorganen

Catz nam eerder deel aan een comité van Trump voordat hij president werd. Ook nam ze deel aan de adviesgroep American Technology Council die de overheid moet moderniseren. Bestuurders verlieten eerder adviesgroepen van Trump vanwege het feit dat ze het oneens zijn met zijn beleid. De president zou vaak niet luisteren naar wat er vanuit de industrie aangeraden wordt, waardoor bestuurders zich niet serieus genomen voelen.