Voormalig Google-baas Eric Schmidt wist niets van mogelijke defensiedeal

Voormalig Google-baas Eric Schmidt wist niet dat Google samenwerkt met het Amerikaanse ministerie van defensie aan een groot project. Dat maakte hij bekend, nadat meer dan drieduizend werknemers van Google een brief ondertekenden, waarin te lezen valt dat ze niet willen dat hun bedrijf samenwerkt met defensie.

Het voornaamste probleem wat de werknemers betreft, ligt in het feit dat kunstmatige intelligentie gebruikt zou worden voor defensiemaatregelen. Dat Google probeert het miljardenproject binnen te slepen, kwam Schmidt op kritiek te staan. Maar nu laat hij weten van niets te weten.

Bewust niet bekend

Schmidt laat weten dat hij bewust niets te horen heeft gekregen over het Google-project, stelt hij aan de site Defense One. De reden: hij zit zowel in het bestuur van Google-moeder Alphabet, als de Defense Innovation Board van het Amerikaanse ministerie van defensie. De twee partijen hebben daar eerder al over besloten, om een samenwerking überhaupt mogelijk te maken.

“Er is een regel: ik mag hier niets over horen,” laat Schmidt weten. Alle Google- en Alphabet-projecten die mogelijk te maken hebben met defensie worden buiten hem om geregeld. “Er is een soort cloudcontract, waar ik bewust buiten gehouden ben, van beide kanten zelfs. Ze vertelden me gisteren pas de naam van het contract, omdat het toevallig naar buiten kwam.”

Het laat zien hoe serieus Google bezig is met defensieprojecten. Gek is het ook niet; het project waar het nu om gaat – met de illustere naam Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) – zou tien miljard dollar waard zijn en minstens tien jaar lopen.