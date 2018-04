Microsoft stopt Windows Phone-ondersteuning voor eigen zakelijke apps

Vanaf volgende maand stopt Microsoft de ondersteuning van Teams, Yammer en Skype for Business op Windows Phone. Dat nieuws maakte de technologiegigant niet breed wereldkundig, maar het publiceerde wel een kort artikel met de nodige details.

Ondanks dat Windows Phone al enige tijd dood is, blijft Microsoft zout in de wonde strooien. Vanaf 20 mei 2018 stopt het namelijk met ondersteuning van Yammer, Teams en Skype for Business. Yammer en Skype for Business kunnen mogelijk nog blijven werken, maar er worden geen garanties geboden door Microsoft. De apps krijgen geen updates of ondersteuning meer vanaf eind mei.

Wat betreft Teams is Microsoft duidelijk: de app zal niet meer werken en gebruikers zullen een foutmelding krijgen wanneer ze proberen te verbinden vanaf 20 mei.

Wie bovenstaande apps mobiel wil blijven gebruiken, moet voortaan richting iOS en Android kijken. Er is ook telkens een desktopversie beschikbaar voor zowel Windows als Mac. Microsoft adviseert voor alle gedupeerde gebruikers om Skype for Business, Teams en Yammer voortaan via de internetbrowser te openen.