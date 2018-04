Magento toont nieuwe tools om webshops een app-ervaring te geven

Vandaag kondigt Magento zijn Progressive Web Applications Studio (PWA): een suite van tools om online winkels te bouwen die heel sterk op een app lijken. PWA Studio moet ervoor zorgen dat partners en UX-ontwikkelaars snel en eenvoudige font-end ervaringen op mobiel kunnen creëren.

In een rapport van Forrester verwacht de analistengroep in ecommerce dat tegen 2022 de helft van alle verkopen via een smartphone of tablet zullen gebeuren. Om je winkel onmiddellijk in een app te gieten, is niet voor iedereen interessant en draagt verder bij aan de app-moeheid die heel wat gebruikers vandaag ondervindt.

PWA moet ervoor zorgen dat de online winkel aanvoelt als een app van zodra er mobiel naar wordt gesurft. Het moet een stabiele, snelle en actieve ervaring zijn zodat klanten tot 50 procent sneller iets zullen kopen in jouw online winkel.

“Onze winkeleigenaars willen een mobiele ervaring die bijdraagt aan de loyaliteit van het merk en het eenvoudig maakt om van zoeken naar kopen over te schakelen,” zegt Jason Woosley, SVP Product & Technology bij Magento Commerce aan SD Times.

Magento PWA Studio is vanaf deze zomer beschikbaar via een ‘early adopter’-programma.