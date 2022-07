Al bijna 10 jaar staat de applicatie van CCV Shop , inclusief de ruim 20.000 webshops die op CCV Shop runnen, op de hostingomgeving van True. De applicatie is een totaalpakket voor webwinkels, inclusief hosting. In 1999 heeft Randy Marcus, directeur en eigenaar, het bedrijf opgericht, toen nog met de naam BiedMeer. BiedMeer was een van de eerste online applicaties die een dergelijk webshop pakket aan online winkelier aanbood. True is in gesprek met Randy, met Adriaan Meijer, Senior Software Architect bij CCV Shop, en met Tom van Hamersveld, Linux Engineer bij True.

Informele, ongedwongen samenwerking

De samenwerking tussen True en CCV Shop kenmerkt zich als professioneel en informeel, of zoals Randy het omschrijft, “we weten wat we aan elkaar hebben en trekken als twee bedrijven samen op. De open instelling spreekt ons aan, het duidelijk aangeven wat wel kan en wat lastiger wordt. We hebben veel aan de engineers van True als klankbord en zijn met elkaar meegegroeid.”

Tom voegt toe: “CCV Shop is een volwassen bedrijf en dat merken we in de samenwerking. De samenwerking is bijzonder fijn. Ze weten wat ze van de infrastructuur willen en wat nodig is voor de applicatie. Ze vragen naar onze expertise en er gebeurt heel veel in overleg. Adriaan weet echt alles van de applicatie, waardoor het snel schakelen is. Zijn er problemen, dan sparren we samen, bespreken we voor- en nadelen voor oplossingen en besluiten we samen bij wie we het neerleggen. Dat kan de ene keer bij True zijn, de andere keer bij CCV Shop. Dat is echt change as a team!”

Hoewel BiedMeer in 2014 is overgenomen door CCV (een bedrijf in betaaloplossingen die aan 70% van de retailmarkt pinterminals levert), blijft het rebelse karakter in de cultuur van CCV Shop. Iets dat ze ook in True herkennen. Deze cultuur van CCV Shop schetst zich ook in de manier van releasen. “In de betaalwereld is het relatief standaard om elke maand een release te doen, en vanaf oktober tot januari een freeze te doen. Elke release is daarmee heel gedegen en goed getest”, zegt Adriaan. “Wij hebben echter op een goede dag 4 releases. Als er dan onverwacht een foutje in zit, kun je dat instant herstellen of terugdraaien. Deze manier geeft ons meer tolerantie en flexibiliteit in het ontwikkelen.”

Eigen keuze voor hosting van CCV Shop

“CCV zit vooral offline in de betalingen met pinterminals, wij zitten meer op het online deel van faciliteren van webshops. Samen verbinden we offline en online betalingen. Hoewel we in een groep bedrijven zitten, blijven we als CCV Shop B.V. een zelfstandig bedrijf en maken we zelf onze strategische keuzes”, zegt Randy.

Die zelfstandige keuzes zitten ook in de keuze voor de hosting-omgeving. Voor de pinbetalingen heeft CCV een eigen datacentrum met hosting. CCV Shop is echter gehost op de Private Cloud bij True. “Het is niet even simpel je hosting overzetten. Onze infrastructuur en type SaaS-applicatie heeft andere specificaties nodig. True biedt ons dit”, zegt Randy.

Adriaan: “Dat we onderdeel zijn van CCV, betekent een uitdaging voor de hosting. Minder in de zin van downtime, maar juist heel erg in de zin van kwetsbaarheden en security. CCV als moederbedrijf heeft zo’n grote reputatie en omdat het over betalingen gaat, levert een datalek potentieel grote reputatieschade. Meer dan bij andere bedrijven. We werken samen met True aan deze uitdaging.”

“Voor de hostingomgeving van CCV Shop beheren we de hardware, het platform met software en middleware, alle services, monitoring en back-up, vanuit ons team gericht op e-commerce”, zegt Tom. “CCV Shop is een klant die goed ziet wat er nodig is en wat er gevraagd wordt. Ze leveren ook data, zodat wij configuraties daaraan kunnen aanpassen om het nog beter te laten werken. In deze zeer stabiele omgeving zit jarenlange ervaring en industry intelligence van alle Trueligans.”

Vertrouwen straalt af op klanten

Webshop-eigenaren, merchants genoemd, prijzen de vrije keuze in koppelingen van CCV Shop met onder meer betalingsmogelijkheden en boekhoudpakketten. “Voor onze bedrijfsstrategie en software hebben we altijd gekozen voor koppelingen met bijna alle partijen. Dat een merchant zelf een keuze kan maken in boekhoudpakket, aangezien zo’n beetje alle boekhoudpakketten gekoppeld zijn. De merchant krijgt de mogelijkheid om precies te kiezen wat bij de organisatie past. We ontwikkelen software die meer biedt en die geen specifieke koppeling forceert”, zegt Randy.

“Ook krijgen we van klanten te horen dat onze doorontwikkeling een belangrijk punt is om bij CCV Shop te blijven. Dat we luisteren naar aanvragen van klanten voor aanpassingen of nieuwe features. We zijn in onze kern nog steeds een developmentbedrijf”, zegt Adriaan. “Dat onze service zo geprezen wordt, heeft ook te maken met True. Als een service onverwacht uitvalt, en het niet specifiek in onze software zit, zet ik het door naar True. We geven dan ook met een gerust hart aan onze klanten mee dat engineers van True ermee bezig zijn. Dat vertrouwen straalt af op onze klanten.” Randy: “Als Adriaan zegt dat het bij True ligt, kan ik rustig slapen!”

Adriaan: “En ja, True heeft ook wel eens een potje gebroken, dat is inherent aan de branche waarin True zit. We hebben ons daar in het verleden wel eens zorgen over gemaakt. Tegelijk word je als bedrijf afgerekend hoe je het op de lange termijn doet en hoe je excessen en incidenten beheert. True heeft daarbij het vertrouwen volledig herwonnen, ook door eerlijk te zijn dat het niet goed was. Dat ze dat deden, was niet verrassend voor ons: het past bij True, bij wie Trueligans zijn en bij de samenwerking.”

Een nieuwe feature voordat de concurrent ermee komt

“Een paar jaar geleden kwam Let’s Encrypt groot op de markt. Trueligans gaven eerder in een meeting aan dat dat interessant kon zijn voor ons om aan te bieden aan klanten. En toen ik hoorde dat een concurrent het ook van plan was om het te integreren, heb ik bij ze aangegeven dat ik het zo snel mogelijk wilde. Wat moeten we doen of wat is daarvoor nodig om het mogelijk te maken?” zegt Adriaan. “Vervolgens hebben we samen in een week tijd het voor elkaar weten te krijgen. Aan onze kant betekende dat onder meer voor alle webshops ondersteuning voor SSL en het aanleveren van een file van tegen de 30.000 domeinen. Engineers van True hebben vervolgens voor elkaar gekregen dat de certificaten automatisch konden worden aangevraagd, op de load balancer gezet en dat er foutmeldingen kwamen als er iets niet goed liep. Ook als geheel bedrijf was CCV Shop in één week mee, van communicatie, support tot handleidingen en marketing. Daarmee hadden we deze feature flawless ingebouwd vóórdat de concurrent dat had!”

Plezier in ontwikkelen voor e-commerce organisaties

Hoe speel je met CCV Shop in op nieuwe eisen en bewegingen in de e-commerce markt? “De e-commerce markt is van een groeiende markt een volwassen markt geworden. Tien jaar geleden verdubbelen we nog regelmatig in het aantal nieuwe webshops bij CCV Shop. Nu is het een volwassen markt waarbij webshop-eigenaren het professioneel aanpakken. Starters weten veel meer wat het is en wat erbij komt kijken dan starters in het verleden. Je komt niet weg met je producten online zetten, je moet echt een bedrijf opzetten. Dat is hetzelfde als het voor fysieke retail is”, zegt Randy. Adriaan vult aan: “Onze ambitie is om in die markt te blijven bestaan en samen met CCV nog sterker in te zetten op omnichannel. Om een sterke speler in Nederland te blijven en richting België en Duitsland uit te breiden. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste: dat we plezier in ons werk houden, in (door)ontwikkelen voor e-commerce organisaties.”

Upgrade van de infrastructuur

Om services zo hoog mogelijk te houden voor merchants, optimaliseert CCV Shop samen met True de infrastructuur. “De applicatie van CCV Shop stond op een eerdere versie van Ubuntu, het besturingssysteem van de webservers. De softwareversies op een volgende release Ubuntu zijn nieuwer en bevatten mooie features voor developers. Samen met Adriaan hebben we de servers geüpgraded”, zegt Tom. Dat was niet zomaar op een manier, maar geautomatiseerd. Tom: “Door met scripts in Ansible de upgrade te automatiseren, is de upgrade eenduidiger geworden. We hebben samen in kaart gebracht wat er draait, hoe het moet werken, uitgeschreven en in GitLab gezet.”

Vervolgens is de automatisering getest en is er op zes nieuwe servers de nieuwe versie geïnstalleerd. “Op automatische wijze hebben we deze zes niet-identieke servers in 1,5 uur productieklaar gemaakt. Op vrijdag hebben we dat gedaan en het werkte. We hadden toen het hele weekend de tijd om na te gaan wat er mis kon gaan, want zo snel kan toch niet?” zegt Adriaan. “Ja, dus wel. We hebben alles twee keer nagelopen en het klopte. Vervolgens zijn de servers toegevoegd aan de load balancers en was de upgrade gedaan.”

